柯P稱環南記者會「設局說」？ 醫師找直播影片列時間序打臉

本月2日，台北市環南市場驚爆41人陽性確診，疫情指揮官陳時中、台北市長柯文哲、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、立委林昶佐及醫福會執行長王必勝等人緊急到場召開記者會，但柯市長受訪是卻稱到場是遭「設局」。（資料照）

2021/07/08 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨晚接受媒體人趙少康直播專訪，控訴在環南市場、萊豬爭議都被中央設局「請君入甕」，開會是被「設局騙去」，對此醫師林靜儀稍早於臉書貼出媒體直播影片，詳列地方與中央官員的到場時間序，怒批柯市長「不要一開口就說謊」。

據本報報導，柯文哲昨晚接受媒體人趙少康直播專訪直播時指出，當天半夜就知道環南市場有41人感染，早上開會時，中央通知要出席，後來突然說要在環南市場開會，「我想說奇怪不是封住了，但他們強調一定要在那」，自己一到場嚇到，麥克風什麼都準備好了，衛福部長陳時中就拿出看板，「我才想說天阿！原來設局設好了，請君入甕，把我騙到那邊去…」。

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對此，醫師林靜儀稍早以「被騙去環南市場？」為題，貼出媒體直播影片存檔指出，「可是你先到的欸？」接著她詳列了影片中，中央與地方官員的到場時間序，分別為：「2分36秒時，柯文哲到場」、「2分36秒，柯文哲團隊和環南會長討論事情」、「5分37秒，林昶佐委員抵達」、「7分49秒，農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花到場」與「9分22秒，指揮官陳時中、醫福會執行長王必勝到場」，痛批柯市長說謊。

時間序一出，不僅吸引民進黨立委莊競程留言表示：「啥？柯市長說自己智商157，然後現在說他被騙？柯市長現在是在侮辱他自己的智商嗎？？？」牙醫師史書華則嘲諷地說：「被ben去的啦」，更有網友說︰「不只你先到，還是你先把麥克風交給自治會長的呦」、「越來越像韓導」、「套路好熟悉」。

對此，醫師林靜儀稍早以「被騙去環南市場？」為題，貼出媒體直播影片的存檔，痛批柯市長說謊。（圖翻攝自林靜儀醫師臉書）

林靜儀詳列了中央、地方官員到場的時間序，質疑設局說法完全與事實不符。（資料照）

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