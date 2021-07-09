質疑國產疫苗公司人員優先施打國外疫苗 國民黨要求指揮中心說明

國民黨今日召開「降低染疫致死率，解決疫苗施打亂象」記者會。（國民黨提供）

2021/07/09 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「降低染疫致死率，解決疫苗施打亂象」記者會，該黨文傳會副主委黃子哲質疑，根據疾管署6月21日公布的最新疫苗施打人員類別版本，其中第2類的中央及地方防疫人員中，衛生單位第一線防疫人員備註包含「疫苗生產及倉儲物流人員」，難道意謂製造國產疫苗是工作，施打國外疫苗是生活的諷刺？這如何讓國人對國產疫苗有信心？蔡英文總統要把手臂留給國產疫苗，但國產疫苗公司人員卻早打了國外疫苗。

此外，黃子哲指出，衛福部今年2月8日公布的疫苗施打第1類醫事人員，原本估計45萬5000人，但根據最新疫苗施打統計，施打人數為62萬5000人，比原估人數多37%，第2類施打對象的中央及地方政府防疫人員，原估9萬人，按最新資料顯示竟然打了22萬8000人，溢打率高達154%，多了2.54倍。

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黃子哲表示，根據疾管署6月21日公布最新版本的疫苗施打類別，在第2類的中央及地方防疫人員中，衛生單位第一線防疫人員有備註，包含疫苗生產及倉儲物流人員，難道這些人是指高端、聯亞等疫苗公司人員？這些人的風險性如何？為何要被列在第2類優先施打對象？而所謂疫苗生產人員是只有第一線生產員工，還是包括後續銷售、品管人員，甚至清潔人員、公司董事長、董事、經理人員與顧問？

他強調，衛福部最早公布的2月8日版本，其中並無所謂疫苗生產及倉儲物流人員，6月15日疾管署新聞稿中也未提及，因此大家都沒有發現，他懷疑恐怕高端、聯亞等公司的人都已經施打國外疫苗，而不是要打自己生產的疫苗。

黃子哲質疑，如果疫苗生產及倉儲物流人員有優先施打的必要性及風險，為何不在一開始就大方列入第2類施打對象？而要在表格後以備註方式呈現，這是「開後門」嗎？希望指揮中心應該出來說清楚、講明白，讓人民信服。

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