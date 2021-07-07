讚陳時中創2大奇蹟《產經》台北支局長：後方卻以惡毒語言攻擊他

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫（右）昨（6）日在政論節目上，盛讚防疫中心指揮官陳時中為台灣創造兩大奇蹟，更坦言，台灣社會的撕裂亂象，是他在全世界其他地方上從未見過的嚴重。（資料照）

2021/07/07 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續降溫。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫昨（6）日在政論節目上，盛讚防疫中心指揮官陳時中為台灣創造兩大奇蹟，更坦言，台灣社會的撕裂亂象，是他在全世界其他地方上從未見過的嚴重，當前線防疫人員努力不懈時，後面的人卻用最惡毒的語言在攻擊前線防疫指揮官。

矢板明夫6日在三立新聞台政論節目《新台灣加油》上針對台灣防疫表現評析，矢板表示，做為住在台灣的外國媒體記者，他感覺自己確實見證了奇蹟。眾所皆知，疫情是防堵病毒的陣地戰，陳時中團隊比別的國家多守500天，這相當不尋常，也是個奇蹟，當時《產經新聞》也對此寫了很多報導。而在台灣疫情被攻破後，陳時中又通過2個月，把每日約700個新增確診降到30個左右，這又是個另一個奇蹟。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫再指出，台灣政府的成績跟全球其他國家相比可能是最漂亮，將近滿分。但是同時他又見證到，沒有像台灣這麼撕裂的社會。當前線努力不懈在防疫的同時，後面有群人，天天用最惡毒的語言，攻擊前線指揮官。例如，「該去槍斃」、「他已經瘋掉」等攻擊言詞，或是給指揮中心送花圈這種行為，這種事在全世界都沒見到，還有台北市長柯文哲每天在記者會都在攻擊中央，如果中央地方配合得更好的話，台灣的疫情能解決的更早一點。

針對台灣國產疫苗，矢板明夫指出，從來沒看過像台灣輿論這樣惡毒地妖魔化國產疫苗，國產疫苗作為戰略資源，只聽過別國在野黨鞭策政府對國產疫苗支持力度不夠，但是台灣國產疫苗明明還沒有出來，就有人說內線炒股、非常危險、沒有效果，價格很貴等等，還沒問世就被妖魔化得非常慘，而這一切可能是來自對岸的認知作戰，台灣最艱苦的不僅要面對疫情、病毒，還要面對一個虎視眈眈，隨時想吞併台灣的北京政府，還有應付內部很多、很多響應北京政府的人，這是台灣最大的憂慮。

最後，矢板明夫語重心長坦言，作為前線記者，是接種疫苗的第七類人員，本月13日就能接種莫德納疫苗，但作為台灣國產疫苗的支持者，加上目前在第一線採訪的機會並不多，他想等台灣的國產疫苗。 台灣比任何國家更需要國產疫苗，也呼籲民眾支持台灣國產疫苗，「如果大家不支持，台灣永遠會受制於人」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法