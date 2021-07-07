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    蔡英文：累計取得700萬劑疫苗、盼7月底疫苗接種率達20％-25％

    民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨線上中常會表示，這幾天各縣市都在全力施打疫苗，目前第一劑接種率約10%，希望在7月底之前，讓國人的接種率達到20%至25%間。（資料照）

    民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨線上中常會表示，這幾天各縣市都在全力施打疫苗，目前第一劑接種率約10%，希望在7月底之前，讓國人的接種率達到20%至25%間。（資料照）

    2021/07/07 17:01

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨線上中常會表示，這幾天各縣市都在全力施打疫苗，目前第一劑接種率約10%，希望在7月底之前，讓國人的接種率達到20%至25%間。她也拜託常委，在今、明兩批AZ疫苗到貨後，鼓勵民眾踴躍施打，提高群體免疫，讓大家能夠早日回復正常生活。

    蔡英文表示，今明兩天，陸續會有自購、日本提供的兩批AZ疫苗到貨，疫苗取得已經累計超過700萬劑。這幾天，各縣市都在全力施打，目前第一劑接種率約為10%左右，希望在7月底之前，可以讓國人的接種率達到20%到25%之間，也希望這個對我們的防疫有一些效果。

    蔡英文說，她也注意到，民進黨的幾個縣市在施打疫苗的效率都很高，有任何狀況也都能夠體貼民眾，及時修正，她要跟在場所有縣市長說，大家都辛苦了。

    蔡英文表示，上週屏東有Delta變異株的挑戰，除了中央幫忙，高雄、台南也立刻出手協助。之前苗栗有狀況的時候，新竹市也立刻組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」出手相助，這些例子都證明，只要團結，我們一定可以戰勝病毒挑戰。

    蔡英文接著指出，由唐鳳政委主導規劃的「疫苗意願登記與預約接種系統」，昨天已經開始試辦，她也要拜託黨公職人員，務必要傾聽第一線的民意，一起讓制度更完善，讓民眾施打疫苗更方便。

    蔡英文提及，這段時間以來有很多假訊息，從AZ副作用到Moderna會影響基因，甚至有一些假訊息，在挑戰民眾對預約系統的信任，她已經請指揮中心回應說明，她也要提醒，假訊息的目的只有一個，就是要打擊人民對指揮中心的信任，希望大家在地方上聽到各種假訊息，務必要幫忙澄清說明，讓防疫工作能夠更順利的推動。

    蔡英文最後表示，今、明天這兩批AZ疫苗到貨後，也要拜託各位常委，鼓勵民眾踴躍施打，提高群體免疫，讓大家能夠早日回復正常生活。

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