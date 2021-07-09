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    趙柯直播時鐘停在「20時24分」李正皓：國民黨會不寒而慄...

    資深媒體人趙少康與台北市長柯文哲於7日晚間合體直播，除了柯P語出驚人創造許多聲量話題外，佈景牆上的時鐘時間也成為討論焦點。（圖翻攝自趙少康臉書）

    資深媒體人趙少康與台北市長柯文哲於7日晚間合體直播，除了柯P語出驚人創造許多聲量話題外，佈景牆上的時鐘時間也成為討論焦點。（圖翻攝自趙少康臉書）

    2021/07/09 11:13

    〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人趙少康與台北市長柯文哲於7日晚間合體直播，除了柯P的「設局說」引發外界抨擊他說謊外，就連牆上的時鐘剛好停在「20時24分」也引發外界諸多揣測，對此，政論節目主持人劉寶傑、政治評論員李正皓也在節目上分析「同框背後的政治意涵」，趙少康也親自在臉書揭密。

    根據趙少康與柯文哲的直播影片，兩人於7日晚間首度「藍白合」同框直播，從疫苗施打、殘劑、好心肝特權疫苗、參選總統及台灣獨立等議題進行深度對話，也語出驚人地講出環南市場群聚案，中央的作法是「設局、請君入甕」等等，但也有網友觀察到，節目佈景牆面的時鐘，剛好停在「20時24分」，引發外界揣測與熱議。

    對此，《關鍵時刻》的主持人劉寶傑就於節目上指出，早年他跑新聞時，讓他印象最深刻的就是1994年，趙少康對壘前總統陳水扁的選舉，他碰過的政治人物內，「最聰明、最剽悍、最狠的」，非這兩位莫屬，兩人合體直播，話題都在柯文哲身上，但直播其實是「趙少康的局」，更可怕的是兩人未來的分合。

    政治評論員李正皓也說，時鐘剛好壞在「20時24分」一定是精心調過的，他解讀背後的政治意涵就是「時鐘（中）壞了，2024」，暗諷指揮官阿中部長，可能是幕僚甚至趙少康本人的巧思，國民黨的人看到肯定會「不寒而慄」，因為兩人都劍指2024，也都想將韓粉吸納下來，「有同樣的族群目標」，不然墨綠和外省做直播，本來就很怪。

    針對外界揣測分析，趙少康則在臉書上坦言：「『壞時鐘』應該好好修理或者下架，至於指針停下的時間正好在晚上8點24分，用24小時制呈現是20:24」，背後確實是有政治意涵。

    趙少康8日晚間也於臉書揭密時鐘背後的「政治意涵」。（圖翻攝自趙少康臉書）

    趙少康8日晚間也於臉書揭密時鐘背後的「政治意涵」。（圖翻攝自趙少康臉書）

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