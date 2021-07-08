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    點破「造謠」目的 沈榮欽曝柯文哲對市民的「真正威脅」

    台北市長柯文哲（左）與趙少康（右）對談，抨擊中央防疫政策，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（8日）在臉書表示，柯文哲造謠的目的已經達成了，也點出柯文哲對市民的「真正威脅」所在。。（圖取自柯文哲臉書）

    台北市長柯文哲（左）與趙少康（右）對談，抨擊中央防疫政策，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（8日）在臉書表示，柯文哲造謠的目的已經達成了，也點出柯文哲對市民的「真正威脅」所在。。（圖取自柯文哲臉書）

    2021/07/08 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（7日）與中廣主持人趙少康對談，抨擊中央防疫政策，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（8日）在臉書發文，點破柯文哲造謠的目的，沈也點出對市民的「真正威脅」所在。

    沈榮欽表示，當趙少康宣布要與柯文哲對談時，就完全可以預料柯文哲要利用這個機會抹黑，原因很簡單，柯文哲正因為好心肝診所與振興醫院的特權疫苗遭受批評，這是柯文哲固定的「一千零一招」行為模式、「拙劣毛澤東崇拜者」的戰術、所謂「若柯當選總統，必造成台灣民主危機」的一部分。

    沈榮欽指出，只要柯文哲犯錯，就會開始發動政治鬥爭與文宣攻勢來轉移焦點，這是柯文哲從當選市長第一年就開始強調的「鯊魚戰術」。

    「老狗學不會新把戲，何況是個草包？」沈榮欽分析，柯文哲因為防疫無能，造成環南市場破口，中央因此介入協助防疫，當然不會感激，而是造謠中央「設局」，引起各方在防疫期間，仍不得不捲入口水戰，陳時中與莊人祥被迫澄清，如今隨著證據浮出，毫不意外的，「柯文哲說謊」。

    「但是柯文哲已經達成目的了。」沈榮欽說，「如今所有人都忙著澄清，好心肝與振興醫院的特權名單就此石沈大海」，而柯文哲另一項轉移焦點的方式，就是含沙射影要公佈總統府施打疫苗名單，也遭到台北市副市長蔡炳坤戳穿，中央的施打名單由中央造冊，北市府沒有，除非一一向台北市醫院查詢，才可能獲得名單。

    沈榮欽強調，柯文哲真正對市民威脅的地方在於，曾經表示要將悠遊卡綁健保卡 ，讓環南市場的人可以刷悠遊卡進出，問題是柯文哲將悠遊卡交由網軍頭子邱昱凱管理，如今又要將健康資料交給網軍頭子，對向來有利就揭露病人隱私的柯文哲而言，要期待能與網軍守護市民隱私，無異於天方夜譚。

    沈榮欽認為，如今因為柯文哲防疫無能，全國人民依舊必須維持三級警戒。要對抗柯文哲，「只有在每一次柯文哲出現時，都伴隨無所不在的質疑，至少如林昶佐一樣明確指出他的一項錯誤，柯文哲於媒體之所在，即具體反駁之所在，才是應對死要聲量柯文哲的方法。」

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