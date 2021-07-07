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    首頁　>　政治

    這算王見王？趙少康邀柯文哲直播 網友批：可怕的組合

    趙少康（見圖）宣布本週邀請台北市長柯文哲上節目，要來一場「王見王的高峰會談」。（資料照）

    趙少康（見圖）宣布本週邀請台北市長柯文哲上節目，要來一場「王見王的高峰會談」。（資料照）

    2021/07/07 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康的直播節目「防疫國家隊」邀請許多人物一起談論政治，他在臉書上也宣布，本週將邀請台北市長柯文哲來一場「王見王的高峰會談」，沒想到貼文一出竟被許多網友無情砲轟。

    趙少康表示，近期本土疫情以雙北為熱區，因此他本週就邀請到台北市長柯文哲擔任來賓，要來場「王見王的高峰會談」，柯文哲許多措施可以藉機好好說明，他自認，柯文哲的「大砲個性」加上他的「直言無畏」，讓這場直播對談精彩可期。

    他也提到，直播中工作人員設計了「抽關鍵字」的遊戲，以抽到的字眼決定聊天話題，共有共有「4個市政關鍵字」及「4個紅燈題關鍵字」，究竟會只聊政令宣導還是「血流成河」都全憑天意，且有不少關鍵字都讓幕僚「嚇出一身冷汗」。

    但沒想到貼文一出，先「血流成河」的是貼文的留言區，網友們紛紛在底下砲轟「好可怕的組合，不敢恭維」、「所以什麼時後要以身作則去對岸打科興」、「我不信，我不相信人越老臉皮會越厚」、「想麻煩幫我問一下柯市長，能否透漏下Ben的聯絡方式？狀況緊急在線等」、「首都市長不好好防疫，上這種無用的節目就可以歸零了嗎，王見王，笑死人」。

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