不服氣！台北網路預約疫苗被罵翻 柯文哲：為何現在要推唐鳳版？

台北市長柯文哲表示，若7月16日全國統一上線仍會配合，因為疫苗也在人家手中，沒理由特別弄一個自己的版本。（北市府提供）

2021/07/08 18:12

〔記者楊心慧／台北報導〕離島金、馬、澎試辦行政院政務委員唐鳳版的「疫苗預約平台」，今天登記首日，卻傳出亂象多多；台北市長柯文哲被問到日後台北市是否會改用中央系統時表示，若7月16日全國統一上線仍會配合，因為「疫苗也在人家手中，沒理由特別弄一個自己的版本」，但他也質疑，台北市府當初用網路預約被罵，那為什麼唐鳳的網路預約現在要上線？

柯文哲也批評，「要上的話應該要早點上」，一開始北市府用網路預約，媒體、名嘴罵成一片，奇怪那為什麼唐鳳的網路預約現在要上線？

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柯文哲接著說，先前在環南市場、第一果菜批發市場大規模打疫苗，也是罵聲一片，說不可以把打疫苗當作防疫手段，如果有更好的方法為何不早點拿出來講？結果屏東也是一模一樣的方法。

柯文哲認為，用科學得態度應付問題就好，就理性、科學、務實，其他的他沒什麼意見。

副市長蔡炳坤補充說明，中央和各縣市昨傍晚開了一個小時的會議，針對這件事做細節討論，第九類和第十類由中央透過預約系統處理，北市府針對第一類到第八類（含65歲以上的長者）會在7月15日之前告一段落，中央會有其時程，也讓市民朋友知道，關注中央的消息。

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