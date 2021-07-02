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    環南市場爆41人確診 李正皓批柯文哲「就你智商157」

    環南市場爆出41人陽性確診，指揮中心指揮官陳時中（左1）與柯文哲（右1）等人，召開臨時記者會。（記者廖振輝攝）

    環南市場爆出41人陽性確診，指揮中心指揮官陳時中（左1）與柯文哲（右1）等人，召開臨時記者會。（記者廖振輝攝）

    2021/07/02 22:30

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市環南市場今（2日）出現41名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性確診者，對此，政論名嘴李正皓痛批，台北市在柯文哲這位智商157的名醫領導下已經「腦死」，我只能期待中央能趕緊為台北市急救，希望這一切不要太遲。

    李正皓今天在臉書上貼文表示，台北市議員許淑華6月23日已經公開警告環南市場出現22人確診群聚，但台北市政府「不痛不癢」的回應，「環南市場在6月9日至18日已分3批快篩，篩檢約800人，而且已經清潔消毒。」

    文中也提到，許淑華指出，環南市場共2800名攤商，台北市只造冊1054人要做篩檢，不過到現在只有篩790人，「但台北市政府仍究沒有作為。」直到6月26日台北市市長柯文哲才鬆口，「下週」要開始針對批發市場大規模PCR。

    李正皓強調，直到今天台北市對2800名攤商做「PCR」篩檢的結果，一次篩檢出41名攤商，而面對此事，柯文哲還能「雲淡風輕」的說，戰略就是先快篩一次、疫苗打一次，然後PCR採檢再一次。

    對此，李正皓痛批柯文哲「當大家智商都57，就你柯文哲自己智商157？」當大家都按照順序快篩、PCR、疫苗，就柯文哲要標新立異，快篩完就打疫苗。最後李正皓痛更說，台北市的防疫在柯文哲這位智商157的「名醫」領導下已經腦死，我只能期待中央能趕緊為台北市急救，希望一切都不要太遲。

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