越南採購疫苗2個月就到貨 高虹安：為何台灣不行？

高虹安質疑，越南洽購疫苗約2個月就到貨，為什麼台灣不行？（高虹安辦公室提供）

2021/07/08 18:26

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，政府正逐步開放施打疫苗，民眾黨立委高虹安下午表示，越南5月向輝瑞藥廠洽購3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑昨已抵達越南，約2個月就到貨，令人不禁想問為何越南做得到，而台灣不行？並感嘆「好想贏越南」。

高虹安指出，越南5月向輝瑞藥廠洽購，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權的3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑昨已抵達越南，5月疫情爆發時她曾呼籲政府儘速採購國際認證疫苗，指揮中心卻以「買不到疫苗」回應。

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她感嘆，如今越南採購的疫苗已陸續到貨，台灣卻還在搶，或只能寄希望於效果尚待驗證的國產疫苗，令人不禁想問，為何越南做得到，而台灣不行？

對於民眾黨主席柯文哲接受中廣董事長趙少康專訪時說「牽扯老百姓生命還堅持意識形態太過分、不相信買不到疫苗」，高虹安表示，如果是因為意識型態作祟，不願遵守區域代理的國際商業慣例，而罔顧台灣民眾的生命，導致社會經濟運作停滯，將造成再多的防疫或紓困預算都無法彌補的損失。

高虹安強調，新冠肺炎的病毒株仍在變異中，疫苗對於變種病毒的保護力有稍微降低，如英國等國家已規劃施打第三劑疫苗，以台灣目前採購量、民間捐贈等，至少還有1000萬劑以上缺口，政府採購國際認證疫苗的態度必須更積極，莫再以政治因素影響疫苗採購進程，請以台灣人民的生命與生計為第一考量。

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