高虹安酸疫苗採購 綠委：是沒做功課還是刻意操作？
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〔記者簡惠茹／台北報導〕民眾黨立委高虹安今指越南向輝瑞藥廠洽購的BNT疫苗，首批昨已抵達越南，為何越南做得到，而台灣不行？民進黨立委陳亭妃對此表示，中國上海復星聲稱取得BNT疫苗的「大中華代理權」，但越南並不屬於「大中華區」，因此越南取得BNT疫苗不會有太多阻礙，這樣的批評無論是沒有做功課或刻意操作，都令人遺憾。
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高虹安今天指出，越南5月向輝瑞藥廠洽購3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑昨已抵達越南；如今越南採購的疫苗已陸續到貨，台灣卻還在搶，或只能寄希望於效果尚待驗證的國產疫苗，令人不禁想問，為何越南做得到，而台灣不行？
陳亭妃對此表示，中國上海復星聲稱取得BNT疫苗的「大中華代理權」，並不包括越南，因此越南取得BNT疫苗不會有太多阻礙，且越南也沒有一個一直想矮化、併吞他們，事事阻撓他們的惡鄰居。
陳亭妃指出，在這樣的基礎事實上，越南能先拿到BNT的原因昭然若揭，國民黨立委一直想從此議題中牟取政治效果，沒想到民眾黨也加入戰局，無論是沒有做功課，或瞭解事實之下刻意操作，都令人非常遺憾。
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