台積電、郭台銘購BNT疫苗 民團籲「原廠包裝」直送台灣

經濟民主連合今日發聲明強調，「原廠製造、原廠包裝、原廠保證、直送台灣」是兩間公司採購BNT疫苗應遵循底線。（法新社資料照）

2021/07/08 09:53

〔記者陳鈺馥、謝君臨／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、台積電有意採購BNT疫苗，中國國台辦日前表明，上海復星集團是「台灣地區」獲得BNT疫苗唯一管道；經濟民主連合今日發聲明強調，支持民間協助政府洽購疫苗，但不應跨越紅線，「原廠製造、原廠包裝、原廠保證、直送台灣」是兩間公司採購疫苗應遵循底線。

經民連表示，郭董與台積電既然是「代表政府」進行疫苗的商業採購，而非單純私人間買賣，蔡英文總統與陳時中設定的「原廠製造、原廠包裝、原廠保證、直送台灣」四原則，就必須是兩間公司對外採購疫苗遵循的底線。

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經民連指出，這當中蘊含必須從疫苗製造地、產品標籤封裝、原廠保證書、物流配送程序等四個面向，如此方能確保疫苗的德國原廠品質。

此外，為避免讓中國藉機矮化台灣為其管領地，經民連主張「原廠包裝，歐規標籤」、「台灣航空，直送台灣」、「境外移轉，提前確認」、「任務單純，謝絕宣傳」。

經民連強調，兩間公司不僅應積極爭取使用德國原廠在歐洲上市使用的相同標籤與包裝，更應拒絕任何可能成為中國對外宣傳此次採購係經其同意，再由其指派上海復星照顧台灣同胞健康福祉的標籤與包裝的圖案或文字。

「台灣航空直送台灣」方面，兩間公司不僅應積極爭取直接由我方指派航空公司自德國機場直送台灣，更應拒絕由中方包機運送來台，避免中國藉機來台宣揚其「一中原則」。

經民連提醒，「境外移轉，提前確認」，兩間公司不僅應積極爭取疫苗自德國離境前，即把贈與物所有權移轉給台灣政府，使台灣政府能在飛機起飛前，即確保送往台灣的疫苗符合採購合約要求，更應防止中方刻意拖延，再藉運送疫苗來台落地之便，遂行其攜疫苗入台統戰之目的。

關於「任務單純，謝絕宣傳」，無論在德國交貨、運送過程或送抵台灣，兩家公司不應配合上海復星作任何儀式或宣傳。

再者，目前媒體透露，兩間公司仍各自以「自己名義」，而未顯名為行政院或衛福部代表。經民連表示，「商業採購合約」本身，萬萬不得自行涉及原屬台灣政府的公權力，或脅迫勒索政府接受特定之安排，落入中國假手台灣民間逼迫台灣政府讓渡公權力的陷阱，否則將違反兩岸條例相關規定。

經民連提出「疫苗安全監測數據，不得提供中國」、「疫苗法律免責，政府有條件承諾」兩大主張，強調兩間公司的商業採購合約，絕不能任意承諾代為強制蒐集，或同意將該等敏感個資，跨境傳輸至個資保護遠遠不足的中國。

經民連呼籲，「疫苗歸疫苗，政治歸政治」是中國的統戰話術，事實上北京正在藉疫苗玩政治，國人要慎防落入中國的政治陷阱，也期待兩間公司有所警覺，切莫忽視此間危惡，事事成全對方要求，回頭強迫政府買單，反成了中國謀台的工具。政府購買疫苗有許多應該努力之處，但接受中國政治陷阱的採購策略，絕不是該努力的方向。

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