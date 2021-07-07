館長槍擊案槍手判決出爐！黃國昌批：勾串偽證情況離譜

黃國昌表示，這次與檢調合作的經驗很愉快，但他也指出，法庭上勾串偽證的情況，離譜得超乎想像。（資料照）

2021/07/07 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢當街遭槍擊案今日一審宣判，新北地院合議庭依殺人未遂等罪嫌，判處槍手劉丞浩16年，強制工作3年。對此，館長委任律師、前立委黃國昌表示，這次與檢調合作的經驗很愉快，但他也指出，法庭上勾串偽證的情況，離譜的超乎想像。

黃國昌今日在臉書PO文表示，今天下午，新北地院就寶和會幫派成員經起訴的犯罪行為，全部宣告有罪。其中，槍手劉丞浩遭處執行刑16年、大組長施俊吉則為18年6個月。同時，許多幫派成員均遭宣告強制工作3年，寶和會黑幫，終於遭認定為「犯罪組識」。

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黃國昌指出，寶和會這個暴力黑幫，已在我國橫行十數年。直到今天的這個判決，是我國法院「終於」「第一次」認定寶和會屬於「犯罪組織」，將成員依《組織犯罪防制條例》定罪。

黃國昌說，他這次是以告訴代理人兼訴訟參與人代理人的身份，參與這個公訴程序，有許多感慨。有些是制度面的，例如被害人訴訟參與制度的設計，必須再改革強化；有些是實務面的，例如法庭上勾串偽證的情況，離譜的超乎想像。「無論如何，再次感謝辛苦檢警同仁的不眠不休」。

黃國昌表示，這次與檢調合作的經驗很愉快，特別要向偵查的陳檢察官與公訴蒞庭的高檢察官兩位致敬，卷宗多得嚇人，兩位檢察官在已經繁重的工作之餘，對卷宗內龐雜的事證內容，都掌握的很好。

黃國昌指出，在新北地院發出的新聞稿，有一段提到「被告等人就犯罪事實，甚於偵、審中特意串供」的判決認定，這也是他在第一審程序中，最深沈的感慨。一個刑事被告，的確有緘默權，但沒有說謊串供的權利。最直接的問題是，這些被告早已都遭羈押禁見，彼此間到底是透過如何的管道串供？這個問題，值得對「促進司法程序的公正廉潔」均負有共同義務的法律人省思。透過正當法律程序，實現刑事司法正義，還需要共同努力。

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