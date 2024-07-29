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幼兒園性侵案送監院被指政治動作 蔣萬安：誠心面對、深刻檢討

台北市長蔣萬安表示，對幼兒園性侵案他是誠心面對、深刻檢討、即刻改善。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安表示，對幼兒園性侵案他是誠心面對、深刻檢討、即刻改善。（記者田裕華攝）

2024/07/29 12:22

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府在上週末休假前提出私立幼兒園培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵幼童案檢討報告，指2022年獲通報後的行政處理確有疏失，教育局、社會局都難辭其咎，北市府將主動全案移送監察院，但因監察院早已立案調達，北市府被質疑做政治動作，台北市長蔣萬安今（29）日表示是誠心地面對、深刻的檢討，他都願意承擔。

蔣萬安今天早上出席「台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程」開工祈福典禮，對於幼兒園性侵案的檢討報告被質疑，他強調，面對幼兒園一切事件他都願意承擔，也都誠心地面對、深刻的檢討，即刻提出改革方案；所做的是比現行法規更多、更嚴格、更全面，就是希望避免未來類似事件再次發生。

蔣萬安表示，他已經要求教育局、社會局召開考績會進行相關行政的懲處，同時主動將案件送監察院調查；提出的10大精進方案在去年7月接獲通報後，就已經在進行，即刻做了很多處理，很多是比現行法規更全面、更嚴格。

另外，傳出市府內有人認為幫前朝背鍋，有一些忿恨不平的情緒，蔣萬安說，台北市發生任何幼兒性侵或是危害安全的事情，受到傷害，他都應該要面對，也都會承擔。提出走在法律之前、更全面的改革方案，就是希望避免任何漏接，任何類似的事情再次發生。

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