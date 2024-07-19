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蔣萬安為狼師案道歉 衛福部：盼地方「多承擔一點」

衛福部長邱泰源表示，希望「地方可以積極、承擔得多一點」。（記者方賓照攝）

衛福部長邱泰源表示，希望「地方可以積極、承擔得多一點」。（記者方賓照攝）

2024/07/19 16:00

〔記者林志怡／台北報導〕台北市幼兒園狼師案持續發酵，台北市長蔣萬安今日首度向受傷的孩子與家長鞠躬致歉，承諾全力彌補事件相關受害人遭受的傷害。對此衛福部長邱泰源表示，各項議題都需要中央、地方協力應對，但也希望「地方可以積極、承擔得多一點」，中央一定做最好的後盾。

台北市私立「培諾米達信義幼兒園」園長的兒子、教保員「毛畯珅」涉嫌性侵20餘位孩童，台北市府相關單位挨批處理態度消極怠惰，除台北市前市長柯文哲對外致歉外，蔣萬安今日稍早在媒體前首度鞠躬道歉，並表示台北市任何孩子受道傷害「都是我的責任，我都應該承受」，會盡全力彌補。

邱泰源今日上午出席「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」記者會，會後接受媒體聯訪時指出，近期「兒童及少年福利與權益保障法」第69條引起討論，但相關條文的目的是保護受害者、而非保護加害者，後續衛福部會邀集專家學者、媒體代表等，與行政部門共同討論明確規範。

此外，邱泰源也提到，各項法規都需要中央與地方協力執行，也希望地方可以更積極一些、承擔多一點責任，中央一定會成為最好的後盾，未來希望通過公司協力，以及中央、地方的合作，提供家長與孩童更周全的保護措施。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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