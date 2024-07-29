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基市府「廢止四接」被農業部撤銷 台電最遲7/31環評補件

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電擬更新改建為天然氣發電廠，並填海造地興建兩座液化天然氣LNG的儲氣槽。（資料照）

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電擬更新改建為天然氣發電廠，並填海造地興建兩座液化天然氣LNG的儲氣槽。（資料照）

2024/07/29 12:16

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〔記者陳嘉怡／台北報導〕台電規劃在基隆興建第四座天然氣接收站（簡稱四接案），然而基隆市政府廢止前基隆市長林右昌任內核准的「開發同意函」，台電因此提起訴願，農業部近日撤銷基隆市政府處分。環境部表示，農業部和環境部分別依據漁業法和環評法平行審查，環評與訴願勝負無關；目前台電須在7月底繳交環評補件資料，仍可申請展延。

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電擬更新改建為天然氣發電廠，並填海造地興建兩座液化天然氣LNG的儲氣槽，做為第四座天然氣接收站（簡稱四接），穩定北東電網供電。

協和電廠四接環評案原本「1.0」與「2.0」版本都未獲環委認同，台電因此提出「3.0」版本，縮小填海造陸開發面積至14.5公頃、填海區也東移至LNG卸收站港池內，2019年起迄今已進行5次環評初審會議。

而基隆市政府則認為，台電後續提出的3.0開發計畫已與原計劃不同，基隆市長謝國樑去年5月以「將對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益將產生危害」為由，廢止前任基隆市長林右昌任內、109年發給台電的原則同意開發函文，台電也為此提出訴願。

農業部近日訴願決定出爐，根據訴願書內容，農業部訴願審議委員會指出，基隆市政府未具體指出，不廢止同意函會對公告所列水產動植物保育繁殖造成何種重大危害，另一方漁業法第44條第1項第4款及第7款規定也不包含市民安全、港務營運等事由，基隆市政府以此當作廢止處分的「公益」考量範圍，用法亦有未妥等，因此撤銷基隆市政府的廢止處分。

環評方面，環境部環境保護司長蔡孟裕表示，台電提出訴願、農業部裁定撤銷的基隆市府「撤銷開發同意函」處分，屬於漁業法審查範疇；而環境部則是依照環評法審查，兩者是平行審查、環評與訴願勝負無關，環委會依台電公司的環評補件內容審查。

蔡孟裕表示，今年1月台電曾申請四接環評展延6個月（至7月31日），依規定台電必須在7月底前補正資料，目前尚未收到台電公司的補件資料，環境部收到補件資料後就會調查環委出席開會時間、安排後續審查作業。申請展延沒有次數限制，若台電仍需要時間準備，仍能提出展延申請。

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