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台電四接案基市府訴願敗訴 游本明：謝國樑的回應證明無心市政

針對台電第四天然氣接收站訴願案，基隆市政府敗訴一事，前基隆市政府發言人游本明透過新聞稿指出，從基隆市長謝國樑的回應就可以再次證明他無心市政又歪樓公文。（圖翻攝自游本明臉書）

針對台電第四天然氣接收站訴願案，基隆市政府敗訴一事，前基隆市政府發言人游本明透過新聞稿指出，從基隆市長謝國樑的回應就可以再次證明他無心市政又歪樓公文。（圖翻攝自游本明臉書）

2024/07/29 11:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對台電第四天然氣接收站（簡稱四接案）訴願案，基隆市政府敗訴一事，前基隆市政府發言人游本明今天（29日）透過新聞稿指出，從基隆市長謝國樑的回應，就可以再次證明他無心市政又歪樓公文，連公文都懶得看清楚，難怪會被農業部打臉，荒謬市政再多一條。記者向基市府發言人呂謦煒詢問市府回應，呂電話未接、LINE留言未讀。

台電向農業部提出訴願案，傳出基隆市政府敗訴主因，在於訴願委員認為，前市長林右昌當時的「原則同意函」並無載明同意開發事項範圍，基隆市政府未能充分釐清，仍存有疑義。謝國樑對此非常不認同，表示相當無奈，謝說，「林右昌當時的決議，確實就是在幫中央政府解套，是毫不遮掩的放水。」

游本明說，前市長林右昌過去已多次清楚說明，市府根本無權也沒有核准開發計劃！當初基隆市政府的「原則同意」，是指同意調查報告所提跟保育區重疊部分的內容，並不是基隆市府核准了協和發電廠更新計劃的開發計劃，請謝國樑不要再一直亂扯。

游本明補充指出，協和發電廠更新計劃預定地本來就在基隆港築港擴建計劃範圍內，且築港擴建計劃範圍還更大，而基隆市府在2014年國民黨執政時期，就已完成都市計劃變更。

然而，台電當初是在更新計畫預定地範圍進行水產動植物的調查報告，調查顯示對更新範圍內的水產動植物影響並不大，所以基隆市府「原則同意」調查報告內容；由於更新計畫涉及保育區，後續仍要依法進行包括環評等相關審議，程序完成後方能進行後續開發程序。

游本明強調，此次的基隆市府的訴願敗訴，再次證實謝國樑對於市政的不了解、不關心，連公文內容都不了解，可以刻意扭曲歪樓至此，難怪最終會被農業部打臉，且再讓他的荒謬市政多增一條。

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