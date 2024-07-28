謝國樑：精誠團結一定能打贏反罷樑選戰

基隆市長謝國樑呼籲，拜託鄉親出來投下「不同意罷免票」；相信只要精誠團結，一定能打贏「反惡霸挺善樑」選戰。 （記者俞肇福攝）

2024/07/28 13:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕深陷公民團體連署罷免政治風暴的基隆市長謝國樑表示，罷免謝國樑只是一個開始，不是結束；他指出，一旦罷免成功，接下來，在2025年，全國將出現大罷免潮，至少有20幾個立法委員面臨罷免，包括在地唯一一席的國民黨立委林沛祥，讓民進黨再度成為國會多數。謝國樑呼籲，拜託鄉親出來投下「不同意罷免票」，相信只要精誠團結，一定能打贏「反惡霸挺善樑」選戰。

國民黨基隆市黨部今天（28日）上午10時在七堵舉辦「年度幹部小組長授證暨國會改革說明及反惡罷挺善樑座談會」，中國國民黨副主席連勝文、立法委員林沛祥、國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉、國民黨議員韓世昱、無黨籍議員張耿輝等人到場聲援謝國樑。

請繼續往下閱讀...

謝國樑表示，罷免基隆市長只是一個開始，不是結束，民進黨真正的企圖是在2025年1月立法委員4年任期滿1年後，全台各地發動罷免國民黨籍立委10席以上，讓民進黨再度成為國會多數。他呼籲，為了國家的生存發展，為了基隆的未來，懇請鄉親出來投下「不同意」罷免票，相信只要精誠團結，一定能打贏反罷免戰爭。

林沛祥提到，民進黨推動罷免謝國樑，就是場不折不扣的政治操作，他與在場的民眾都反對「惡劣罷免」；他個人評估，罷免謝國樑投票作業，最快應該是在9月底、10月初登場。

他呼籲，如果在場的鄉親討厭網軍的嘴臉，就投不同意罷免票，如果厭悪說謊欺騙成性的政黨，就投下不同意罷免票，如果不恥民進黨選輸了不認帳，要搞罷免以便重選，就出來投下不同意罷免票。他籲請鄉親要出來投票，用選票來教育民進黨。

蔡旺璉說，自己肯定謝國樑的政績，上任一年多以來，全力打拚為基隆，拜託鄉親出來投票不同意罷免；張耿輝呼籲，民進黨是雙標政黨，他相信「公理自在人心」，拜託鄉親支持肯做事的謝國樑。

國民黨立法委員林沛祥評估，罷免基隆市長國樑投票作業，最快應該是在9月底、10月初登場；他呼籲支持者用選票力挺謝國樑。 （記者俞肇福攝）

國民黨基隆市長謝國樑（穿白衣者）呼籲，拜託鄉親出來投下「不同意罷免票」，相信只要精誠團結，一定能打贏「反惡霸挺善樑」選戰。 （記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法