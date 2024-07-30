凱米餘威！葉菜持續走漲 芽菜菇蕈類價格相對平穩

短期葉菜類已在復耕，預計可趕上開學後營養午餐需求。（資料照）

2024/07/30 10:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，菜價持續走漲，台北果菜批發市場今（30日）每公斤平均交易價格為44.6元，較上一交易日平均批發價格每公斤39.6元漲12.8%，葉菜類走漲，芽菜類、菇蕈類價格平穩；農糧署也表示，短期葉菜類已在復耕，預計可趕上9月開學營養午餐供應。

台北今果菜批發市場交易價格每公斤平均為44.6元，到貨量為1275噸，到貨量較上個交易日的1359噸減少6.2%，短期葉菜類的空心菜每公斤平均批發交易價為84.2元，較上一個交易日平均每公斤73.8元漲14%；小白菜平均批發交易價今每公斤為51.9元，較上一個交易日的39.8元漲30.4%；茄子今平均批發交易價為29.8元，較上一個交易日每公斤批發價平均16元漲86.2%；瓜果類蔬菜如小黃瓜等，今平均批發交易價每公斤58.3元，也較上一個交易日47.9元上漲21.6%。

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相較瓜果類、短期葉菜類蔬菜全面走漲，芽菜類今平均批發交易價每公斤15.7元，較上期21.1元價格減少25.9%，到貨量更高達2萬1019公斤，較上一個交 日的3064公斤大增586%；菇蕈類的金針菇、香菇、木耳等到貨量都增加，根莖類的胡蘿蔔、洋蔥等，價格也都相對平穩，今天到菜市場不少煮夫煮婦們就瞄準這些俗擱大碗的芽菜與菇蕈類來省荷包，太晚到時，豆芽菜等都已被一掃而空。

對於今天總體菜價平均走漲，農糧署副署長姚志旺表示，除部分蔬菜產地受凱米颱風影響外，另受週一固定休市，市場需求旺盛，承銷人交易熱絡等，都會拉抬菜價上漲，另該署即起到8月5日在全台超過千家賣場設置平價蔬菜專區，協調農民團體釋出高麗菜等大宗蔬菜，也輔導有大型冷藏庫的農民團體自國外自主進口高麗菜。

8月底國中小即將開學，家長擔憂凱米颱風是否可能影響學校營養午餐蔬菜供應，姚志旺表示，目前產區農民已著手復耕，短期葉菜類的生長期間約3週，若期間氣候相對穩定，應可趕上開學後營養午餐需求。

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