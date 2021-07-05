柯P力挺中天錄影曝光！反紅媒「2大將」臉書遭網灌爆

台北市長柯文哲。（資料照）

2021/07/05 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕NCC去年裁定不予中天新聞台換照，中天隨即轉戰YouTube成為網路新聞台，台北市長柯文哲日前親自錄了13秒影片力挺中天，影片傳開後引發網友熱議，而2019年發起「反紅媒大遊行」前立委黃國昌、「館長」陳之漢臉書也被網友灌爆，希望他們對此出聲。

柯文哲日前錄製影片支持中天，柯文哲在影片中表示，「中天新聞轉型成為全台最大新聞YouTuber，持續監督政府，反映社會脈動，為民意發聲，頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」。

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消息傳出後，館長的臉書立刻被網友灌爆，網友紛紛留言表示「如果沒出面給個說法切割蚵P，真的對不起當天站上凱道淋雨的人！」、「柯文哲一開始處理北市疫情，我欣賞......現在他居然力挺中天這個共媒，這完全無法接受」、「我當初還傻傻為了你的號召淋雨去凱道參加什麼反紅媒！現在看起來真可笑」、「希望館長這次可以清醒了，台派最大化」、「您的事業聲量重要主軸是反紅媒，要立刻撥亂反正！要不然其他藝能界的會如何看？」

也有不少網友灌爆黃國昌臉書留言表示「老師怎麼一點反應都沒有？」、「國昌老師起床啦，阿北挺紅媒嚕」、「太離譜了」、「老師，可以請你針對柯P挺紅媒乙事，做出回應說明嗎？」、「國昌老師，針對柯P公開支持中天，還沒聽到身為反紅媒主要人物的您的意見？」；更有網友不客氣直嗆「不要裝傻哦，不要把當初被號召出來反紅媒的人裝肖維」、「老師還沒睡醒啊」、「你今天真安靜」。

2019年6月23日，大批民眾不畏大雨，踏上凱達格蘭大道高喊「支持台灣新聞自由、拒絕紅色媒體、守護台灣民主」，訴求為將中天等親中媒體趕出台灣，當時館長和黃國昌在台上牽手怒吼的場面，讓當天參與遊行或線上收看直播的人相當震撼，至今記憶猶新。

不過，柯文哲和館長關係友好，在2020年面對議員質詢「中天若因政治審判關台，是否出面聲援」，卻回答了「會」，當時讓館長大失所望，表態2022年的選舉將「不再支持民眾黨」，若柯文哲要選2024年的總統大選，也不會支持。

柯文哲去年也曾被媒體問及中天撤照議題，當時柯文哲表示，他雖然反紅媒，但也反綠媒，「你要扣人家（紅）帽子，一定要有證據」，一番話被外界解讀為聲援中天，不過柯文哲否認指「沒理由去支持特定媒體」。

針對柯文哲挺中天影片在網路引起話題，台北市議員苗博雅表示，原本以為是媒體誇大，影片是假的，結果請團隊詳細查證一番，才發現影片是真的，讓她相當意外。

館長（圖左）、黃國昌（右）2019年在凱達格蘭大道合辦「反紅媒」遊行，數萬名支持群眾擠爆凱道。（資料照）

黃國昌、館長臉書被灌爆。（擷取自雙方臉書）

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