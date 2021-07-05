批紓困4.0比去年差 國民黨提建議：觀光第一線人員優先打疫苗

國民黨主席江啟臣。（國民黨提供）

2021/07/05 11:38

〔記者林良昇／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊觀光產業，國民黨今批評，政府紓困不力，今年推出的「紓困4.0」比去年還差，觀光業者怨聲載道，國民黨建議，觀光第一線人員列入優先施打疫苗，以因應解封後的報復性旅遊。

國民黨今召開記者會表示，接獲業者陳情，觀光產業如旅行社、旅宿業、運通業、伴手禮業等受到今年本土疫情爆發的衝擊，營運幾近停滯，慘況較去年更為嚴重，但政府「紓困4.0」補助比去年還差，面對疫情海嘯第一排的觀光業者怨聲載道。

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中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、中華民國旅行商業同業公會召集人陳怡璇、全國旅館商業同業公會名譽理事長張榮南、中華文創觀光產業發展協會理事長孫國華等觀光業者代表指出，今年疫情較去年嚴重，去年還有國內旅遊，今年國旅團全歸零；三級警戒一再延長，觀光局同步要求旅行社業者「禁團令」也不斷延長，即便三級警戒7月中有解除的機會，但國人仍有疑慮，旅遊信心至少需要3個月後才能回溫，以往最熱絡的暑假旅遊市場降至冰點。

觀光業者表示，觀光產業的營運幾近停擺，但「紓困4.0」比去年紓困方案還差，去年尚有3個月30萬之企業營運補助，現今完全無補助；「紓困4.0」的員工薪資補貼，觀光業僅3個月一次性補貼4萬元、相關產業如伴手禮等僅補貼40%且上限2萬，根本是杯水車薪；有關營運損失補貼，目前政策一家旅行社補貼8團，一團不超過1萬元，也無法平衡支出成本。

國民黨呼籲，政府落實紓困「從優、從寬、從速」原則，協助業者渡難關﹔提高員工薪資補貼，以紓解裁員壓力﹔放寬限制、全面提供租金、水電費、勞健保、稅捐等營運補助﹔政府指定2至3家專責官股銀行，承辦營運週轉金的信用貸款﹔去年紓困貸款期限延長1年、本金暫緩清償1年、利息補貼再執行1年。

國民黨也表示，政府盡速採購疫苗，並規劃「疫苗護照」的開放邊境時程﹔呼籲讓觀光第一線人員列入優先疫苗接種，以因應解封後的報復性旅遊。

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