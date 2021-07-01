遭嗆中央不接管北市3級解封無期 林靜儀嘆：你有去柯市長那邊怒火燒嗎？

台北市疫情風波頻頻，醫師林靜儀經常對此評論，卻因此遭台北市長柯文哲粉絲出征。（資料照）

2021/07/01 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，台北市風波頻頻，醫師林靜儀經常對此評論，卻因此遭台北市長柯文哲粉絲出征。林靜儀今公開一名人士私訊，嗆中央若不接管台北市「要解3期遙遙無期」，還嗆怒火最後終將燒向民進黨，讓林靜儀無奈嘆「這就是台灣的民主政治。怪收拾殘局的，放任造成困境的」。

林靜儀透過粉專公開一名人士私訊，私訊內容稱「我女兒女婿因為疫情無薪假！女兒還懷孕5個多月！整個斷炊！要付房租、車貸、基本生活費！」這名私訊人士向林靜儀討解方，表示「你說該怎麼辦？請問中央不接管台北市，解3級遙遙無期！」更嗆「到最後人民的怒火是會轉向民進黨會怪沒魄力的民進黨！」

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對此，林靜儀嘆，「到現在搞到全台3級無法降的雙北市長民調第一喔」，不僅如此，柯文哲昨日還開放夜市，讓她直嘆「你有去柯市長那邊怒火燒嗎？沒有」，「這就是台灣的民主政治。怪收拾殘局的，放任造成困境的」。

而針對來訊者的政黨攻擊，林靜儀也補充，「柯市長是58萬票賦予的台北市施政權責。2018年是民主選舉，不是官派市長，謝謝」。

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