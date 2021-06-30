黃紹庭批仁武疫調不實致鳳山群聚？高市府：關鍵在「時間序」

黃紹庭質疑高市府疫調不實，官員澄清關鍵在時間序。（記者王榮祥翻攝）

2021/06/30 22:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭質疑高雄市政府對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仁武群聚疫調不實、導致鳳山群聚，才未能在第一時間發現染疫住戶？高雄市衛生局強調，關鍵在「時間序」，新增鳳山確診個案是在仁武個案「確診前兩天」搭過同部電梯。

官員進一步說明，仁武群聚案發生後，市府即針對住在鳳山的確診個案，依規定進行疫調、擴大匡列與相關清消，當時該社區僅此戶有案例，與昨天發生不同樓層家戶群聚情況大不同，遂依照當時條件與處理模式進行防疫措施，類似作為有前例可循。

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官員指出，昨新增鳳山確診個案根據各項資料推斷，是在6月21日搭過電梯， 就是在仁武個案6月23日「確診前」；由於兩戶並不認識、也無任何實質接觸，仁武個案確診後的疫調，並不會匡列到昨新增的鳳山個案。

官員感慨，面對複雜多變的疫情，包括疫調人員在內的防疫團隊所有成員，早已人仰馬翻，需要各界多一些鼓勵與支持，而不是動輒批判，這樣只是打擊防疫士氣。

黃紹庭今天是聽完防疫記者會、關於鳳山群聚大樓清零的說明後，質疑高市府沒有說清楚三樓與七樓的染疫，並非「同一個感染源」，而是彼此互為「因果關係」。

他認為，高市府對上周仁武案例的疫調明顯有失誤，對鳳山大樓的匡列、採檢並不確實，所以才導致未能在第一時間、將三樓染疫者及時發現。

若依照高市府所引述長庚醫院專家的建議，因鳳山大樓十分容易傳染，必須要將人員淨空，上週發現七樓的仁武確診案例時，就該立即淨空大樓了，不是嗎？為何要等到三樓也被確診後，才來淨空呢？

這表示，高市府在上週仁武群聚確診爆發時，對鳳山大樓的疫調與清消，實際上做的並不確實、也出了諸多問題。而這樣的疏失不僅造成了鳳山這棟大樓有新的染疫事件，也造成所有住戶必須被強制住到防疫旅館隔離，藉此掩蓋市府的防疫不力及失職。

黃紹庭向陳其邁喊話，如果因為高市府疫調不確實，造成鳳山大樓住戶乃至於其他高雄市民不幸染疫及受損，市府須負責任地提出相關補賠償配套措施，甚至要檢討、追究相關官員的失職及責任。

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