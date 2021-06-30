鳳山強硬清樓惹議 李正皓力挺陳其邁超前部署「最好的示範」

名嘴李正皓在臉書大讚高雄市長陳其邁（見圖），「什麼叫超前部署？什麼叫料敵從嚴？陳其邁領導的高雄市政府做了最好的示範。」（資料照）

2021/06/30 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鳳山區1棟大樓29日傳出有住戶疑似確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），高雄市衛生局當天下午召回住戶篩檢後分送防疫旅館隔離，強硬做法引起部分人士反彈；但今（30）日證實同棟大樓有5人確診。政論名嘴李正皓發文大讚：「陳其邁領導的高雄市政府做了最好的示範。」

高雄鳳山區這棟大樓29日傳出有住戶疑似確診，且與仁武區家庭群聚有關聯，高雄市衛生局下午召回181名住戶進行PCR篩檢，並分送至防疫旅館隔離，有民眾質疑市府做法會增加民眾負擔；但中央流行疫情指揮中心今日證實，這棟大樓先後有5人確診。

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李正浩今在臉書發文表示，針對昨晚高雄市衛生局採取的防疫措施，網路上一堆人批評，甚至還有鳳山律師林石猛也發文抨擊，要求市長陳其邁公開給個說法，「結果今天真相大白」

李正皓表示，根據CDC公佈，鳳山整棟大樓有兩戶共五人確診，但位於不同樓層，可能是公共區域傳染，因此大樓所有人都在一定風險之下。他大讚陳其邁「什麼叫超前部署？什麼叫料敵從嚴？陳其邁領導的高雄市政府做了最好的示範。」

李正皓也說明，研判鳳山某大樓是高風險群聚個案的第一時間，陳其邁與高雄市政府沒有隱瞞、沒有政治語言，只有果斷的行為，甚至在遇到責難時依舊尊重指揮權，沒有早先指揮中心公佈所謂的「獨家」消息來自清或是攬功。

有網友在貼文下方留言表示，「果敢判斷，毫不隱匿，這才叫做專業。高雄人，你們走路越來越有風了。羨慕 !!」、「做對的事保護民眾而不是做表面功夫討好市民」。

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鳳山某社區大樓發生不同樓層住戶先後5人確診。（資料照）

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