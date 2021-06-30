北市防疫關頭衛生局長竟告假1個月 苗博雅︰擅離職守應銷假

台北市衛生局日前不當配發疫苗引發喧然大波，局長黃世傑（圖）公開請辭但市長柯文哲未准，不料今下午台北市議會召開大會時才知，黃世傑於6月28日至7月27日請假一個月。（北市府提供）

2021/06/30 17:03

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市衛生局日前不當配發疫苗引發喧然大波，局長黃世傑公開請辭但市長柯文哲未准，不料今下午台北市議會召開大會時才知，黃世傑於6月28日至7月27日請假1個月，北市府秘書長陳志銘稱因在調查期間，「上位的不在那位子對員工比較好」，仍有代理人可正常運作；議員苗博雅痛批，防疫三級警戒、局長卻擅離職守，北市府說法難令市民接受。

北市衛生局於6月初接連爆出違規配發疫苗給好心肝、小禾馨診所等特權疫苗爭議，6月10日黃世傑於北市防疫記者會上稱，自己有督導不周之責，當場請辭，柯文哲未置可否，事後才稱待調查清楚再來處理，另也強調，「現在疫情還相當危險」，一切等到疫情穩定後再說。

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今日北市議會召開臨時大會，議員才接獲通知，黃世傑於6月28日至7月27日請假1個月，質疑當前防疫重要關頭，局長未坐鎮恐影響防疫；秘書長陳志銘稱，因配合調查中，暫時不方便再擔任職務，並說「上位的不在那位子對員工比較好」，局長應要避嫌，仍有職務代理人維持衛生局正常運作。

苗博雅怒批市府說詞邏輯不通，此案牽連甚廣，包括疾管科長、員工都被調查，為何僅局長因受到調查而請假，且當前防疫三級警戒情況下，重要的衛生局長竟請長假，如此難令市民接受，之前市長才說防疫期間不宜陣前換將不准辭，如今又給請1個月長假，北市防疫業務的主責長官缺席，竟今日才讓議會知道。

苗博雅要求黃世傑應該銷假上班，沒有正當理由就不來，以後議會沒有尊嚴，想逃避議會就請假，請議長要求黃世傑至少在大會期間，為了維繫府會和諧，黃世傑應該來備詢。議長陳錦祥則指示，請北市府針對黃世傑請假一案提交書面說明。

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