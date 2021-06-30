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    台海軍情》空軍展示P-3C下洗式沖淋站 「軟水」6分鐘快速去汙除鹽

    空軍屏東基地設有全國唯一大型航空器清洗沖淋站，可用經過特殊處理過後的「軟水」，在6分鐘內針對P-3C反潛機及C-130H運輸機等大型飛機進行沖洗。（圖：軍聞社提供）

    空軍屏東基地設有全國唯一大型航空器清洗沖淋站，可用經過特殊處理過後的「軟水」，在6分鐘內針對P-3C反潛機及C-130H運輸機等大型飛機進行沖洗。（圖：軍聞社提供）

    2021/06/30 09:30

    〔記者羅添斌／台北報導〕在疫情嚴峻期間，共軍機艦仍持續侵擾台灣，空軍各型戰機丶反潛機依規定戰備巡弋及執行攔截驅離任務，P-3C反潛機每次飛行任務時間約為6小時以上，最長飛行任務時間為16至17小時，容易受到鹽分及其它腐蝕媒介污染物侵蝕，空軍也透過軍聞社展示了全國唯一大型航空器清洗沖淋站，可用經過特殊處理過後的「軟水」，在6分鐘內針對P-3C反潛機及C-130H運輸機等大型飛機進行沖洗。

    空軍第6混合聯隊建置的下洗式飛機清洗沖淋站，具備78道下洗式水霧噴嘴及左右兩側4道強力水柱，透過由下而上的水霧及由上而下的水柱沖淋，完整涵蓋全機各部位，快速去除任務機海上低空飛行黏附的鹽分及其它腐蝕媒介污染物。

    軍聞社報導指出，P-3C反潛機經常執行海面上低空反潛、海上目標偵蒐及海上搜救等任務，每次出勤都是長時間在空中巡邏（約6小時以上）；飛行員林少校表示，只要進行過海上低空任務後（高度3000呎以下），就必須進入沖淋站清洗，或是飛機長期未執行低空任務，但基於保護機身安全的前提下，也需要定期安排沖淋。

    空軍第6混合聯隊表示，下洗式沖淋站為P-3C型機專用「過海沖淋」設備，C-130H運輸機需配合調整部分沖淋噴嘴角度後使用；E-2K型機無海上低空任務，暫無運用該設備需求。透過下洗式飛機清洗沖淋站的建置，能讓飛機在低空任務後快速沖淋，減少鏽蝕發生，進而能快速投入戰備任務，確保海疆安全。

    聯隊週期檢查中隊中隊長方玉龍中校表示，在飛機進入沖淋站前，官兵要先執行FOD（外物損傷）的檢查動作，確保飛機滑行的動線沒有異物、碎石，再由官兵逐一進行各埋覆式噴嘴及兩側水柱的外觀檢查，確保沖淋站能順利啟動；沖淋過程中，也要與機上飛行員取得構聯，準確控制沖淋時間，讓飛機各部位都能確實清洗。

    值得一提的是，自來水並不能對飛機直接沖淋，方中校表示，沖淋站噴灑出來的水是「軟水」，是將自來水藉由清洗站控制室內的砂濾塔、活性碳塔、鹽水槽及樹酯槽等，把自來水裡面的鈣、鎂離子做一個吸附的作用，讓離子達到標準成為「軟水」，才不會因為清洗的關係，反而讓離子附著在飛機上，造成電化鏽蝕。

    空軍反潛機組員與基地週檢中隊官兵確認過後，才將飛機駛入沖淋站。（圖：軍聞社提供）

    空軍反潛機組員與基地週檢中隊官兵確認過後，才將飛機駛入沖淋站。（圖：軍聞社提供）

    飛機駛入沖淋站前，基地週檢中隊官兵必須先執行FOD（外物損傷）的檢查動作，確保飛機滑行的動線沒有異物、碎石。（圖：軍聞社提供）

    飛機駛入沖淋站前，基地週檢中隊官兵必須先執行FOD（外物損傷）的檢查動作，確保飛機滑行的動線沒有異物、碎石。（圖：軍聞社提供）

    基地週檢中隊官兵還要時時確認沖淋口及管線運作是否順暢。（圖：軍聞社提供）

    基地週檢中隊官兵還要時時確認沖淋口及管線運作是否順暢。（圖：軍聞社提供）

    P-3C反潛機進入沖淋站先進行前段沖淋。（圖：軍聞社提供）

    P-3C反潛機進入沖淋站先進行前段沖淋。（圖：軍聞社提供）

    P-3C反潛機進行中段沖淋。（圖：軍聞社提供）

    P-3C反潛機進行中段沖淋。（圖：軍聞社提供）

    P-3C反潛機完成沖淋作業，週檢中隊中隊長方玉龍中校（圖中）與官兵都說讚。（圖：軍聞社提供）

    P-3C反潛機完成沖淋作業，週檢中隊中隊長方玉龍中校（圖中）與官兵都說讚。（圖：軍聞社提供）

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