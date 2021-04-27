立院三讀通過動保法修正條文 「不作為」納入虐待範疇

立法院院會今三讀通過「動保法部分條文修正案」，將不當使用器物或是不作為，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態的行為，納入虐待行為定義。（記者廖振輝攝）

2021/04/27 11:45

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今三讀通過「動保法部分條文修正案」，為增進動物福利，將不當使用器物或是不作為，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態的行為，納入虐待行為定義；也將若主管機關許可，可使用爆裂物、毒氣、電氣等方式捕捉動物的例外刪除，修正為全面禁止，落實「動保法」尊重生命的精髓。

立法院院會今三讀通過「動保法部分條文修正案」，在第1條條文中，將「增進動物福利」文字列入立法目的；而在第3條的「虐待」行為定義，增加以「器物」和「不作為」，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態之行為。

請繼續往下閱讀...

此外，原「動保法」條文明定，捕捉動物，非經主管機關許可，不得使用爆裂物、毒物、電氣、腐蝕性物質、麻醉槍以外之其他種類槍械、獸鋏等方法，三讀通過條文將「非經主管機關許可」的文字刪除，換言之，修正為全面禁止。

現行「動保法」第22條之1明定，直轄市、縣（市）主管機關應定期查核及評鑑寵物繁殖場、寵物買賣或寄養業者；其查核及評鑑之辦法，由中央主管機關定之，此次三讀條文也新增明定，查核報告應定期公開。

根據「動保法」第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。而「動保法」第25條則規定，若違反第6條規定，宰殺、故意傷害或是動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法