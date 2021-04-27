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    若藻礁公投明天辦 民調：50.1％傾向投同意票

    台灣民意基金會董事長游盈隆表示，同意票比不同意票多24個百分點，藻礁公投將獲得壓倒性勝利。（資料照）

    台灣民意基金會董事長游盈隆表示，同意票比不同意票多24個百分點，藻礁公投將獲得壓倒性勝利。（資料照）

    2021/04/27 11:12

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕珍愛藻礁、反萊豬等四大公投案將在8月28日進行投票。台灣民意基金會今日公布最新民調顯示，如果明天就舉行公投，對於是否同意中油三接遷離大潭藻礁，有50.1%傾向投同意票，25.9%傾向投不同意票、7.1%尚未決定；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，同意票比不同意票多24個百分點，藻礁公投將獲得壓倒性勝利。

    在反萊豬公投方面，61.7%傾向投同意票，30.5%傾向投不同意票、1.5%尚未決定，同意票比不同意票多31.2個百分點；「公投綁大選」公投的投票意向上，50.8%傾向投同意票，ˇ37.7%傾向投不同意票、3.1%尚未決定，同意票比不同意票多13.1個百分點。重啟核四公投上，43.5%傾向投同意票，44%傾向投不同意票、3.5%尚未決定，同意票比不同意票多0.5個百分點。

    前台南縣長蘇煥智表示，有關藻礁公投方面，其實現在是破壞進行式，如果民進黨政府有尊重民意，三接工程現在就應該停工，藻礁公投確定會舉行，行政院應該要求中油停工，等待8月公投結果出來再看，至於公投結果與蘇貞昌是否要下台，沒有直接必然關係。

    在政黨支持傾向方面，在台灣各大政黨中，33.3%支持民進黨、20%國民黨、8.6%台灣民眾黨、4.4%時代力量、2.6%台灣基進、1.6%其餘政黨合計，中性選民沒支持哪一個政黨28.7%。

    台灣民意基金會董事長游盈隆表示，與上個月民調相比，民進黨支持者增加3.2個百分點，國民黨支持者增加1.6個百分點，台灣民眾黨支持驟減4.2個百分點，時代力量減1.4個百分點，台灣基進減少2.1個百分點。

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