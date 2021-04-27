民調：台灣人7成1不欣賞習近平 蔡總統聲望54.4％獲過半支持

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣民眾有超過7成不欣賞習近平，這也反映台灣內部的統獨傾向。（資料照）

2021/04/27 10:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會今日公布4月最新民調，台灣成年人對於中國最高領導人習近平的態度，僅1成6欣賞習近平，高達7成1不欣賞，不欣賞比欣賞者多55個百分點，更有4成6台灣公民「強烈不欣賞」習近平。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣民眾有超過7成不欣賞習近平，這也反映台灣內部的統獨傾向，台灣人曾經對習近平有過好感，但現在從民調來看，台灣民眾對於習近平只能用「冰冷」、「厭惡」來形容。

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在蔡英文聲望方面，最新民調顯示，有54.4%民眾贊同蔡英文處理國家大事的方式、29.9%不贊同，贊同者比不贊同者多24個百分點，聲望仍然居高不下，國家領導方式持續獲得過半台灣民眾支持。

游盈隆分析，蔡英文總統整體聲望相較上個月民調，贊同下降4%，不贊同上升2.8%，蔡總統聲望仍然維持5成4以上。因為從去年初至今，台灣防疫成效良好，人民對政府防疫表現高度肯定，到今天依然如此，4月美國非官方代表團訪台，顯示吃「美國仙丹」有效。

在行政院長蘇貞昌施政表現上，約5成4滿意蘇揆的整體施政表現，3成6不滿意，滿意的人比不滿意的人多18個百分點，蘇貞昌個人施政表現目前明顯獲過半數台灣成年人的肯定與支持。

對美國新任總統拜登的態度方面，有5成8欣賞拜登、2成2不欣賞，欣賞者比不欣賞者多36個百分點；對於日本兩年後將福島核廢水排入海中，有高達8成7民眾擔心，不擔心僅9.2%，擔心比不擔心多78個百分點。

前國民黨立委林郁方表示，國民黨應該要在公共議題，例如藻礁、反萊豬議題琢磨，不要在兩岸議題上刻意去經營，以目前台灣及國際氛圍，若國民黨最好不要凸顯兩岸，現在反共氣氛相當濃厚，在美國號召下許多歐美國家軍艦都來到台海，國民黨應該保持溫和態度。

林郁方指出，蔡英文及蘇貞昌民調聲望很高，國民黨相對比較低，但是在公共議題上，民進黨其實是不受歡迎的，例如藻礁公投連署，東海大學、台灣大學生都主動去連署，這鼓舞了國民黨要去接觸年輕人，國民黨形勢沒有那麼糟糕。

林郁方提及，台灣人存在心中的陰影是中共軍事威脅，中國用大筆預算發展軍備，兩岸要軍事競賽，兩岸不要爆發戰爭，即便美國有來幫忙，台灣要遭受慘痛的人員傷亡。川普是尼克森之後，最反共的美國總統，拜登上台後，過去幾月是有實質性東西出現，尤其布林肯在阿拉斯加與楊潔篪、王毅鬧翻，台灣人看到都很開心，拜登日前派特使團來台，更讓蔡英文民調表現上升。

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