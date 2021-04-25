「台獨」教會疑遭港府封網 民進黨官網、國軍招募網傳也遭殃

港府今年初封鎖紀錄反送中運動資訊的網站「香港編年史」，本月再封鎖支持香港人權的台灣教會網站，扼殺港人信息自由。（路透）

2021/04/25 22:04

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〔即時新聞／綜合報導〕自「港版國安法」上路後，中共聯同港府積極打壓港人民主、法治，甚至開始扼殺港人獲取信息的自由。自紀錄反送中運動資訊的網站「香港編年史」確定遭封後，港府近日疑再執行「封網」；有香港網友發現，關注香港人權的台灣教會「台灣基督長老教會」也被封鎖，民進黨官網及我國國防部國防部國軍人才招募中心的網站也疑似遭殃。

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綜合媒體報導，台灣基督長老教會網站昨天（24日）晚間開始無法經香港伺服器連結，致使香港網友無法正常登入使用。對此，香港左報《文匯報》記者經實測，證實此消息，聲稱「鼓吹台獨、協助逃台香港黑暴分子的台灣基督長老教會網站也被封鎖」，並指該教會曾涉及網路電台「D100 Radio」主持人「傑斯」（原名尹耀昇）觸犯國安法的案件。

據悉，傑斯因曾募款援助在台港人，港警指控此舉涉嫌洗黑錢、資助分裂國家，去年11月被捕後保釋，今年2月7日再次被國安處拘捕，被指涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，早前申請保釋被拒，至今仍被收押。

除了台灣基督長老教會網站遭封，據稱從今天（25日）開始，民進黨官網及台灣國防部國軍人才招募中心網站也無法從香港瀏覽。至於台灣總統府、行政院等政府網站或其他政黨網站則未受影響。

事實上在今年2月，香港也有多個網路供應商傳無法連接台灣促進轉型正義委員會官網，只能透過VPN經德國、美國等海外國家的伺服器才能登入。我國陸委會當時便表示，港府應確保香港民眾有知的權利。

關注香港人權的台灣教會「台灣基督長老教會」，24日被香港用戶發現無法正常登入瀏覽。（圖擷取自台灣基督長老教會網站）

民進黨官網今天也傳遭殃，在香港無法正常瀏覽該網站。（圖擷取自民進黨官網）

不只民進黨官網，我國國軍人才招募網站也是。（圖擷取自國軍人才招募中心網站）

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