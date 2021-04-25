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    獨家》香港人也要翻牆！長老教會：中國切斷港民求助管道

    黃春生牧師現場以他裝有香港SIM卡的手機向記者實測，顯示至今教會網站依舊被封鎖。（記者羅綺攝）

    黃春生牧師現場以他裝有香港SIM卡的手機向記者實測，顯示至今教會網站依舊被封鎖。（記者羅綺攝）

    2021/04/25 19:57

    〔記者羅綺／台北報導〕台灣基督長老教會長期關注香港人權問題，近日被香港政府盯上、封鎖教會網站，香港民眾要透過虛擬私人網路（VPN）「翻牆」才能連上線。台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生表示，這是一項重要指標，顯示中國網路防火牆已延伸到香港，封鎖港民的援助管道。

    黃春生指出，4天前有香港朋友反映，無法連上長老教會的網站，還一度以為是教會網站壞掉，後來發現用VPN翻牆才能成功連網。黃春生也現場以他裝有香港SIM卡的手機向記者實測，顯示至今教會網站依舊受管制。

    黃春生表示，長老教會長期關注社會各種層面的進步價值，無論是民主自由、轉型正義，或是過去的政治受難者，都是長老教會關心的議題；而如今受到政治獨裁脅迫的香港民眾，自然也是教會關懷的對象。

    黃春生說，時常有香港民眾到教會網站留言，尋求協助，如今教會網站被封鎖，港民只能翻牆，「這是很重要的指標，顯示香港正在建構中國網路防火牆」，雖然目前香港網路只有一部分被封鎖，但這是一項警訊，對於作為國際金融中心的香港將有重大影響。

    黃春生指出，對於多數受過高等教育港人而言，用VPN翻牆並不難，但港府此舉明顯是要作為「大內宣」，將香港「內地化」。他強調，共產黨此舉並無法馴服人民的心，能夠馴服人民的心必需要民主、自由、開放，才讓民眾感受到人跟人之間愛的元素，「只有愛能吸引人心」。

    黃春生說，疫情期間，離開香港的港人約150萬人，佔香港總人口約2成，其中有130萬人申請英國海外國民護照（BNO）移民英國；而去年來台灣讀書的港生、投資移民、專業技術移民則超過1.2萬人，創歷史新高。

    黃春生希望金鐘辦事處（台北經濟文化辦事處）能加速辦理簽證，因為香港立法會近日通過的《2020年入境（修訂）條例草案》，賦予政府禁止任何人離境的權利，該法將從8月1日起生效，許多港人擔心8月後就會被「鎖港」。

    黃春生認為，目前台灣的金融業沒有像香港那麼國際化，可以藉此吸收香港專業人才來台，加速台灣與國際接軌，也讓港人遠離共產黨的脅迫，安心度日。

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