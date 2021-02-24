中廣10億出售算賤賣？業界從電台標金推估：至少應逾35億

「三中案」持續遭外界質疑，中廣當初以10億元出售是否賤賣引發討論。圖為目前位在台北市松江路的中廣公司。（資料照，記者陳逸寬攝）

2021/02/24 17:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕「中廣」董事長趙少康政壇復出颳起旋風，但其「三中案」持續遭外界質疑，中廣當初以10億元出售是否賤賣引發討論。國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，案件已在司法程序不評論。但查閱NCC官網，最近一次電台出售標金資料顯示，1個中功率電台就可賣1、2億元，1個全區網至少8個中功率電台構成，而中廣3個電台都是全區執照，業界估計，市價至少超過35億元。

NCC身為廣播頻率主管機關，當初對於中廣交易案也是同意態度，究竟是否為賤賣，實際行情又是如何？NCC副主委翁柏宗回應，此案在司法程序當中，不方便答覆，當年審酌此案，是依照廣播電視法第13條、第14條，包括股權轉讓、負責人變更，已經審查在案，也都許可。

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至於行情？翁柏宗表示，從技術面來看，1個全區網由8至10個中功率電台組成，NCC在107年度有11梯次中功率電台頻譜拍賣，區域包括雙北地區、桃園、新竹等，不過每個區域行情都不同，時間及買賣雙方議價也不同，因此僅做為市場行情參考，他沒有評論。

根據NCC「107年第11梯次廣播電台釋照標金」資料來看，當時服務區僅為基隆地區、新北地區的107.1MHz得標價就超過1.6億元、服務區為台北地區的102.5MHz得標價超過2.5億、服務區為桃園地區的101.1MHz得標價超過2.1億元、服務區為新竹地區的98.7MHz得標價超過7000萬元，光北部地區這些中功率廣播電台售價就已近7億元。

市場人士分析，7億元僅是北區而已，如果是全區，還要將台中、嘉義、台南、高屏、宜蘭、花蓮、台東等地區算入，1個全區電台執照大約可能要花上12億元到15億元。而中廣擁有3個全區電台，包括中廣音樂網、中廣寶島網、中廣流行網等，依此「行情」保守估算價值高達35億元，若把廣播已逐漸走向式微的因素考慮進去，恐怕價值還不只如此。

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