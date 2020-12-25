民法下修18歲成年 台少盟：下一步是18歲投票權修憲案

台灣少年權益與福利促進聯盟、台大學生會、台灣青年民主協會等團體10月15日共同召開記者會，宣布成立「修民法挺青年陣線」，力推將「民法」成年年齡從20歲下修至18歲。（資料照）

2020/12/25 19:31

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院今天三讀通過民法修正案，將民法成年年齡下修至18歲。台灣少年權益與福利促進聯盟今晚發聲明表示，這代表18歲公民權運動再度推進，落實18歲青年自主及參與權，呼籲台灣社會正式迎接「新成人」時代來臨，接下來是繼續推動18歲投票權修憲案。

2020年的今日，90多年來從未修改的《民法》年滿20歲為成年之規定，今天終於在立法院三讀通過民法第12條修正案，將成年年齡下修為18歲。台少盟副秘書長劉志洋表示，台少盟主張民法下修，首要意義即在於促進青少年自立，讓他們儘早自主負責生活事務，這是國家發展的重要根基，也讓法規符合實際生活需求，年齡下修將同步帶動社會團體負責人年齡之下修，將有益於台灣社會的活絡，促使青少年的社會參與及結社自由權益受到保障。

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劉志洋表示，修法通過只是落實青少年自主的第一步，未來台少盟會持續關注政府部門對於協助青少年及早做好成年年齡下修的知能準備，政府應參照日本在推動下修民法與投票年齡時，在各級學校所實施的「新成人教育」，在民國2023年相關規定正式上路前，發展並執行「新成人教育」，提供青少年及相關利害關係人足夠的契約權益、銀行財務自理、民事相關權責，乃至於18歲公民權等知能的培力。

劉志洋表示，18歲公民權運動，目前剩下18歲投票權修憲案，下會期要在立法院修憲委員會正式登場，如果能順利於總統大選時通過全民修憲公投，台灣18歲公民權的拼圖就會正式完成，台少盟將持續與各民間團體共同合作，給予青少年更多資源與發聲平台，讓台灣社會能更加肯認青少年的自主與公民參與權，使青少年能有更健全完善的社會參與機制，讓世代正義及18歲投票權的理念儘早實現。

長期帶領推動下修成年年齡運動的前台少盟秘書長，也是現任監察院國家人權委員會委員葉大華表示，非常感謝立法院在今天送給全國近58萬名18歲青少年一份大禮。

過去民法的規範與台灣青年現實生活嚴重脫節，造成目前台灣有57萬8千名介於18歲到20歲之間的青年，在生活中遇到許多行使私人契約關係之困難，例如無法自行辦手機、辦學貸、開立銀行帳戶、組成人民團體、開設新創公司接受補助；然而，卻須負完全刑事責任、服兵役、盡繳稅義務，明顯權責不符。

台少盟自2012年起透過各式倡議活動，推動長達8年的民法成年年齡下修運動，並於2019年與青年團體共同組成「修民法挺青年」陣線，拜會立院黨團獲高度認同，各黨團代表共同簽署聲明承諾推動民法成年年齡下修18歲。

葉大華主張，民法修訂與否已不再是青年有無能力、身心是否成熟的問題，反應從權責相符、接軌國際、還權青年的立場，積極推動民法成年年齡下修，且調降成年年齡反而會讓法律規範更貼近社會的真實面，把自主的權利及義務交還給青年，讓現行民法成年年齡於18歲能順利轉大人。

台少盟點名感謝許多卸任與現任立委的長期支持，包括尤美女、蘇巧慧、周春米、范雲、鍾佳濱、洪申翰、吳玉琴、賴品妤、林淑芬、邱顯智、王婉諭、林昶佐、賴香伶、林奕華委員在此案上的大力協助。

台少盟副秘書長劉志洋表示，18歲公民權運動，目前剩下18歲投票權修憲案。（資料照）

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