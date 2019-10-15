18歲不能辦手機卻能結婚 民團齊呼籲：下修民法成年年齡

2019-10-15 10:16

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）、台大學生會、台灣青年民主協會等團體，今共同召開記者會宣布成立「修民法挺青年陣線」，力推將「民法」成年年齡從20歲下修至18歲，達到接軌國際、權責相符的目的，也呼籲立法院各黨團盡速審議已在立法院躺了3年的「民法部分條文修正草案」，在本會期結束前完成修法，還權給青年時代。

修民法挺青年陣線指出，「民法」滿20歲為成年的規定，已與台灣青年現實生活嚴重脫節，造成全台57萬8千名18歲到20歲間的青年，在生活中遇到許多行使私人契約關條之困難，例如目前滿18歲而未滿20歲者，無法自行辦手機、辦學貸、開立銀行帳户、組成人民團體、開設新創公司接受補助等，然而卻可以合法結婚組成家庭、須負完全刑事責任、服兵役、盡繳稅義務，明顯權責不符。

該陣線也提到，如英國、法國、德國等歐洲國家，早在70年代就把成年年齡下修為18歲，日本也在2018年因應投票年齡下修而修改，可見讓成長於網路世代、接受高等教育的18歲青年充分自主，已是國際社會的普遍共識。

陣線發言人葉大華表示，民法修訂與否已不再是青年有無能力、身心是否成熟的問題，應從權責相符、接軌國際、還權青年的立場來思考，讓法律規範更貼近社會真實面。他呼籲，朝野各政黨應盡速審議已在立法院躺平3年的「民法」修正案，並在本會期結束前完成修法。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈指出，法律沒有統一成年標準引發了各種怪現象，例如18歲可以買大樂透、買菸酒，但要20歲才能買運彩及在免稅店買菸酒，讓行政部門在設立年齡標準無所適從，呼籲透過「民法」修正，讓成年標準回歸一致，賦予18歲青年完整的公民權。

該陣線強調，修正「民法」的成年年齡有兩大必要性，其一是拉齊台灣各種年齡規範，避免法規邏輯混亂所造成的年齡歧視；其二是讓青年負起成年責任，不讓舊思維綁住21世紀青年的生活自主權。

該陣線也預告，將在記者會後逐一拜會民進黨、時代力量及國民黨黨團，與各黨團幹部就「民法」修正案進行對話。

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