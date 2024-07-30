罷免查詢單不可恣意寄出 中選會：已多次囑咐基隆市選委會

中選會副主委陳朝建表示，查詢單並非可恣意任意查詢，已多次囑咐基隆選委會；必要時，會依主管選務權責進行調查，並做適法適當的處理。（記者李文馨攝）

2024/07/30 07:57

〔記者李文馨／台北報導〕基隆市選委會已展開市長謝國樑罷免案連署人名冊查對作業，不過基隆市政府提交的查對經費估算表中，郵寄數量列有2萬5千份，佔總連署書的一半，引發外界爭議。對此，中選會副主委陳朝建受訪表示，查詢單皆應依法定要件寄出，並非可恣意任意查詢，已多次囑咐基隆選委會；必要時，會依主管選務權責進行調查，並做適法適當的處理。

發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」已送出4萬3138份第2階段的罷免連署書，基隆選委會最遲要在8月17日審查完成，再將查對結果函報中央選委會，宣告罷免案成立與否。

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根據基隆市府發函給基隆市議會公文，此次罷免查對作業預估所需經費共290萬2190元，而查對經費估算表中的「郵寄費」，數量列有2萬5千份，每份75元，合計187萬5千元；該文件也引發外界質疑，傳基隆選委會將寄出2萬份查詢單，並非空穴來風。

基隆市選委會總幹事張淵翔日前表示，選委會依法辦理查對作業，媒體報導選委會將寄2萬份「查詢單」是假訊息；對於郵寄費編列數量為2萬5千份，他解釋，「經費概估與查對工作不相干」。

回顧2020年高雄市長韓國瑜罷免案，其總罷免連署書為40萬6880人，寄出2271件的查詢單；「山海公民拆樑行動」發言人李晏榕受訪指出，此次罷樑案共送出4萬3138份連署書，若真的寄到2萬5千份，「完全不符合比例原則」。

針對基隆選委會查詢單寄發標準是否與過往一致，陳朝建受訪表示，查詢單皆應依法定要件寄出，不可恣意任意查詢，且應善盡連署人個資保護，這點中選會過去已多次囑咐基隆選委會；他也強調，選務一體是現行相關法律所明定，中選會一定力促基隆選委會依法辦理，必要時，會依主管選務權責進行調查，並做適法適當的處理。

至於基隆選委會若未依法辦理，中選會可否重新查對連署書？陳朝建回應，中選會作為主管機關一定依法辦理選務，也會要求主辦選委會依法依規定辦理選務，不過由於該案為程序進行中的選務案件，依法循例不做其他評論或回應。

根據基隆市府發函給基隆市議會公文，此次罷免查對作業預估所需經費共290萬2190元，而查對經費估算表中的「郵寄費」，數量為2萬5千份。（記者李文馨翻攝）

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