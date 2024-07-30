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救國團附隨組織案8/1宣判 官員：KMT成立的青運機構

1950年代報紙報導，中國青年反共救國團團徽中青天白日，乃中國國民黨黨徽。（記者陳鈺馥翻攝）

1950年代報紙報導，中國青年反共救國團團徽中青天白日，乃中國國民黨黨徽。（記者陳鈺馥翻攝）

2024/07/30 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團不服提起行政訴訟，歷經5年審理，台北高等行政法院日前辯論終結，8月1日將宣判。

游顥、徐巧芯等37名國民黨立委提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，要將「曾隸屬於國家之法人、團體或機構」移除自附隨組織之外，企圖為救國團不當黨產解套，該案6月已在立法院闖關一讀付委。

對此，知情官員受訪指出，立法院本會期已經結束，國民黨下會期是否要繼續護航救國團，後續值得觀察。藍白兩黨日前強行通過的「立法院職權行使法」修正案，條文排除監察院、黨產會的調查權，因涉及國會擴權被憲法法庭裁准暫時處分，更有違憲疑慮。

官員強調，救國團是國民黨的青運機構，在黨的公文及會議紀錄均有記載。救國團當年會隸屬於國防部底下，是在國民黨中央改造委員會決定的，並沒有因掛在國防部下就脫離黨的控制。

官員質疑，救國團後來改成社團，未將取不當取得財產歸還國家，救國團主任也不曾到過立法院備詢，這算隸屬於國家嗎？修正草案不具「法律明確性原則」，充其量僅替國民黨附隨組織不當黨產解套。

他批評，救國團在威權統治時期參與校園監控，對過去所犯錯誤從未反省，享受黨國特權累積下來的不義之財，台灣民主化後，這些不當黨產總該歸還。

救國團團旗內有國民黨黨徽。（資料照）

救國團團旗內有國民黨黨徽。（資料照）

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