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    18歲可決定自己的未來！ 民法修正3大重點在這...

    法務部列出民法修正案三大重點。（記者吳政峰攝）

    法務部列出民法修正案三大重點。（記者吳政峰攝）

    2020/12/25 19:04

    〔記者吳政峰／台北報導〕立法院三讀通過「民法部分條文」等修正草案，調降成年年齡到18歲，並修正結、訂婚年齡，順應國際潮流，並和刑法接軌，預計2023年正式上路，屆時滿18歲者就可自行決定未來，負起完全的權利與義務。法務部列出3大重點，讓外界了解新制有何不同。

    法務部指出，立法院於今25日三讀通過「民法部分條文修正草案」、「民法總則施行法增訂第三條之一條文草案」、「民法親屬編施行法增訂第四條之二條文草案」，使我國民法成年年齡及訂、結婚年齡更能與國際接軌，貫徹青年自主，並符合相關國際公約規定。

    修法共有三大重點，首先是調降成年年齡，由20歲修正為18歲，以符合當今社會青年身心發展現況，保障其權益，並與國際接軌（民法部分條文修正草案第12條）。

    其次，修正訂、結婚婚年齡，將原規定男性17歲、女性15歲的訂婚年齡，以及男性18歲、女性16歲的結婚年齡，分別修正為訂婚一律均為17歲，結婚一律均為18歲，以符合「消除對婦女一切形式歧視公約」規定，並維護未成年人身心健康及確保其學業、就業、能力發展與獨立性（民法部分條文修正草案第973條、第980條）。

    第三，增訂配套措施（保障既得權益、施行緩衝期），民眾原依法令、行政處分、法院裁判、契約得享有至20歲或成年的權利或利益（如撫卹金、遺屬年金、父母離婚後約定對未成年子女之扶養費等），於新法施行後，其於修正施行前已取得的既有權益，明文保障持續享有至20歲；而在本次修正前已結婚、修正施行後仍未滿18歲者，明定其婚姻要件及相關身分事宜不受本次修法影響，確保其權益。

    法務部強調，調降民法成年年齡及修正訂、結婚年齡，事涉青年權益及法制上的重大變革，需要緩衝期，故施行的日出日期，定於2023年1月1日。由於其他部會所主管的法案亦一併修正成年年齡，相關部會持續對外宣導，使民眾充分瞭解新制內容。

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