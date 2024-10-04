出席德國國慶酒會 吳志中：台德合作邁入新篇章

德國在台協會4日舉行德國國慶酒會，外交部次長吳志中出席祝賀，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2024/10/04 23:07

〔記者方瑋立／台北報導〕德國在台協會（GIT）與德國薩克森邦（Saxony）政府今（4日）於台北科教館共同舉辦德國國慶酒會。外交部政務次長吳志中獲邀致詞時，除肯定德國軍艦上月13日穿越台海、捍衛國際航自由航行權外，也強調台德共享自由民主法治和人權的理念，晶片合作更讓台德經貿合作邁入新的篇章。

德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）則指出，德台雙邊關係一向穩定發展，近期見證到台積電赴德設廠的亮點，德國政府對擴大與台交流領域非常有興趣。

請繼續往下閱讀...

GIT與薩克森邦政府合辦德國統一34週年慶祝酒會，今年主題為「傳統與創新」（Tradition & Innovation），由台灣博世、金車柏克、長榮航空、英飛凌、台灣默克、國裕關係企業、台灣西門子與台積電共同贊助，開場由許佑格、我國外交部次長吳志中致詞，國民黨黨主席朱立倫亦與會。德國薩克森德勒斯登工業大學也在會中與台灣大學、台灣科技大學、陽明交通大學、成功大學等4校，舉行合作備忘錄（MOU）交換儀式。

吳志中獲邀致詞表示，德國國慶酒會在國立台灣科學教育館舉行，絕妙象徵台德雙邊在科學、技術、教育領域的密切關係，也欣見德國薩克森邦今年在台設立科技辦事處，進一步彰顯台德友誼的全面性。

吳志中指出，台德共享自由、民主、法治、人權的理念和促進繁榮的共同目標，2023年台德貿易總額突破220億美元，使德國成為台灣最大的歐盟貿易夥伴，台灣深感榮幸看到台積電順利在德勒斯登的半導體投資案，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）均出席8月20日的首座廠房動土儀式，讓台德合作邁入一頁新篇章。

吳志中強調，台海和平穩定與各國息息相關，全球每天有超過50%的貨物經過台海，台灣政府肯定德國軍艦於9月13日穿越台灣海峽，表明德國決心與其他理念相近夥伴，共同捍衛國際法和國際水域的航行自由權，並增加印太地區的能見度與互動。

德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）致詞表示，今年德國國慶酒會特色是與薩克森邦共同主辦，在柏林圍牆開啟後的35年暨德國統一紀念日34周年，德國已蛻變成歐洲與歐盟不可或缺的一部分，並對國際事務扮演積極的角色。德台雙邊關係一向穩定發展，近期也見證了台積電赴德國薩克森邦德勒斯登設廠的一大亮點。

許佑格強調，隨著台北與柏林之間的高階交流，雙邊人民、社會交流也是成果豐碩，柏林對於擴大德台諸多領域的交流具廣泛興趣，將持續與台灣夥伴一同努力實現這些願望。

薩克森邦科技、文化暨旅遊處處長根可夫（Sebastian Gemkow）則透過預錄影片表示，台積電在薩克森邦的投資，為兩國帶來了絕佳的成長機會，自由的力量聚集在一起，期待兩國有更多的合作項目。

德國在台協會4日舉行德國國慶酒會，德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）夫婦（右、後）歡迎出席祝賀的外交部次長吳志中（左）。（記者廖振輝攝）

德國在台協會4日舉行德國國慶酒會，德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）在會中致詞。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法