北檢聲請扣押京華城土地獲准 簡舒培批檢察官都比蔣市府積極

京華城都更案工地大景。（資料照，記者田裕華攝）

2024/10/04 22:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，涉圖利威京集團主席沈慶京，讓京華城取得20%容積獎勵，台北地檢署估算不法利益達新台幣111億7023萬6000元，上週向台北地院聲請扣押京華城土地，法院日前裁准；民進黨北市議員簡舒培、許淑華皆批評，市長蔣萬安對此案態度消極，始終不要求停工，如今連檢察官都比蔣市府積極，防止威京集團子公司鼎越公司日後脫產。

台北市政府發言人殷瑋今晚回應，尊重北檢，也尊重法院裁定；市府收到並仔細研讀法院裁定書後，會做相應處置。

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京華城專案調查小組召集人、國民黨北市議員游淑慧表示，我們的地政事務所也已經配合北檢完成土地設定，而根據內政部函釋，施工中之建築物或基地既經法院假扣押查封，縱令假扣押之原因消滅或其他命假扣押變更之情事，亦應先為依法塗銷查封登記後始得繼續施工勘驗，發給使用執照，也就是遭扣押之土地，台北市建管處未來得停止施工勘驗。

民進黨台北市議員許淑華則在今天開議向市府提案，應針對「京華城容積重大違失案」立即停工，並表示柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等人因涉嫌貪污而遭到羈押，但京華城的改建工程依然如火如荼地進行中，認為蔣市府持續坐以待斃、態度消極，如今連台北地院都看不下去，確定扣押京華城土地。

許淑華指出，市民爭取都更「1坪換1坪」相當困難，反觀財團「1坪土地可蓋8.4坪房屋」，獲利高達上百億，即便違法，市府仍允許施工，市民怎可能接受？蔣萬安的軟弱無能，對京華城案沒有實質作為，永遠是「再研議」，難怪滿意度墊底，也呼籲接下來蔣市府應更加積極、別再慢半拍，才能挽回市民對北市府的信任。

民進黨台北市議員簡舒培表示，現在圖利京華城包含柯文哲、前都發局長黃景茂、彭振聲都被列為被告，且正副市長都被收押，而行賄的朱亞虎、沈慶京也全都被押當中，但仍是罪嫌重大，如今檢察官為怕京華城脫產，假扣押京華城這塊土地，要求不能轉換。

簡舒培質疑，如果連檢察官都有積極的作為，蔣萬安還要如此消極嗎？還要等被起訴才處理嗎？朱亞虎都已認有行賄，對價金流已很明確，台北市政府及蔣萬安不該如此消極，應盡快停工，等待蓋好了，多出來的坪數再給錢嗎？等同鼓勵大家先違法再補救、賠錢了事。

京華城。（記者楊心慧攝）

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