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    正副總統新年賀卡公布 盼2021牛轉乾坤自信同行

    總統府公布總統蔡英文與副總統賴清德的新年賀卡，第一款以「生肖」為題。（總統府提供）

    總統府公布總統蔡英文與副總統賴清德的新年賀卡，第一款以「生肖」為題。（總統府提供）

    2020/12/25 18:54

    〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今天公布總統蔡英文、副總統賴清德的新年賀卡，盼2021年「牛轉乾坤 自信同行」，傳達正副總統的新春祝福，祈願各界在新的一年都能迎接豐盛的成果。

    總統府表示，本次賀年卡以總統、副總統聯名，設計兩款賀卡，第一款以「生肖」為題，第二款則以「扭轉」的概念設計。

    總統府指出，款式一賀年卡片以幾何方式表現抽象的水牛為主圖，背景的方塊係稻田之表現，喻有豐收之意；期許即將到來的2021年，大家都有滿滿的收穫；卡片除「新年快樂 HAPPY NEW YEAR」祝福語，內頁之「牛轉乾坤 自信同行」，則象徵台灣不僅自身防疫有成，也願意和世界各國分享我們的經驗及成果。

    總統府表示，款式二賀卡則是以「扭轉」的概念出發，卡片中鏤空的轉盤就像飛機的觀景窗，從中可以看到總統府、101大樓與離岸風機等景觀、台灣的自由民主（投票）、防疫成就（口罩）及各式美食等；希望疫情結束之後，大家可以來台灣旅行。也同樣具有「新年快樂 HAPPY NEW YEAR」及「牛轉乾坤 自信同行」的祝福意義。

    總統府說明，賀年卡致賀對象包括外國元首、副元首、政要、國際友人暨駐臺使節，以及地方政府機關首長、海外僑領、民意代表、學術、企業界、藝文界等各行業具代表性人士等。

    總統府表示，電子賀卡則以款式二賀卡之元素為基礎，製作成「Mp4」格式的動畫影片，即日起也將上掛「總統府全球資訊網」首頁（http://www.president.gov.tw），民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也能透過電子郵件或Facebook、Line、Twitter、Plurk等社群平台，與親朋好友共同分享總統與副總統的祝福。

    總統府公布總統蔡英文與副總統賴清德的新年賀卡，第二款則以「扭轉」的概念設計。（總統府提供）

    總統府公布總統蔡英文與副總統賴清德的新年賀卡，第二款則以「扭轉」的概念設計。（總統府提供）

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