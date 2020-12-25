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    鄭運鵬虧跑票過聖誕、林淑芬反酸選市長格局大點 鄭再回擊...

    民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在臉書上暗酸，「原來，跑票就可以去過聖誕～」（資料照）

    民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在臉書上暗酸，「原來，跑票就可以去過聖誕～」（資料照）

    2020/12/25 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨表決萊豬進口相關法案及行政命令，在野黨提案均未能通過，但民進黨立委林淑芬、劉建國及江永昌3位立委均在表決關鍵條文或行政命令時，以棄權方式表達立場。事後，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在臉書上暗酸「原來，跑票就可以去過聖誕～」；林淑芬隨即在臉書上隔空回擊，「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎？」

    民進黨立委林淑芬在臉書上回擊，「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎？」（資料照）

    民進黨立委林淑芬在臉書上回擊，「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎？」（資料照）

    鄭運鵬24日不僅在臉書上說，「原來，跑票就可以去過聖誕～」，他還在該篇貼文底下留言表示「跑票過聖誕，留下是笨蛋」：有網友詢問，鄭運鵬是說自己笨蛋嗎？鄭運鵬回說，「我們很笨，但對台灣很有意義」。

    林淑芬當天隨即在臉書上表示，剛被提醒今天是聖誕節，聖誕節怎麼過，自己還真不知道，畢竟是西洋節日，總是在工作跑攤中度過，但台灣是「多元」文化的社會，還是祝大家聖誕快樂。林淑芬還強調，「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎？」

    鄭運鵬25日上午在臉書上回擊，指最近連續幾件批評他的小事，都指向「你要選市長，就要怎麼樣」，但用選舉威脅「桃園勇者鄭運鵬幹事長」，這招是沒有效的。

    鄭運鵬指出，參選是為了擔任公職，公職是為了幫助國家前進，所以先國家，次政黨，再個人，一向是自己的優先順序。鄭運鵬說，有利國家，而不利民進黨，會勸民進黨要修正；有利民進黨，不利於鄭運鵬，就調整自己，支持蔡總統這個階段擴大開放美豬美牛的政策，也就是這麼簡單的判斷，因為有利台灣走出國際。

    他也強調，有些媒體報導、政界人士、把他視為對手的人，最近開始拿他參選桃園市長來指指點點，但他是不吃這一套的，「要不要參選還不是當務之急，我也不急著決定」。

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