立院院會通過民進黨團所提附帶決議》 3年內豬肉邊境檢驗率 不得低於10％

立院通過九項美豬美牛行政命令重點

2020/12/25 05:30

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕立法院院會昨審竣攸關進口萊豬、三十月齡以上美牛的九項行政命令，在野黨團各自提案要求廢止行政命令並集中投票，民進黨團則以人數優勢通過「准予備查」提案，明年元旦起實施。院會也通過民進黨團所提附帶決議，要求衛福部三年內輸入豬肉產品的邊境檢驗率不得低於十％。

九項行政命令 高達一百廿九項附帶決議

九項行政命令包含動物用藥殘留標準、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（二項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、農防字第1011473960號公告。

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衛福部函送修正「動物用藥殘留標準」，增訂萊劑殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝及腎0.04ppm、其他可供食用部位為0.01ppm。同時修正「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」，擴大開放三十月齡以上牛肉。農委會函送之農防字第1011473960號公告，明定國內禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列乙型受體素，但牛豬在國外使用萊克多巴胺不受規範。

國民黨團等在野黨團分別提案要求不予備查，提報院會表決後通知衛福部廢止行政命令，民進黨團則提案擬請院會准予備查，並以人數優勢通過准予備查的提案。

表決器一度故障 藍委喊：電腦也抗議萊豬

在表決最後一項行政命令，表決器一度故障，國民黨立委大喊「壞掉了啊！電腦也抗議萊豬！」主持議事的立法院長游錫堃則說，「等一下！大家辛苦了！電腦也很辛苦！」三十秒後故障解除。

各黨團針對九項行政命令也提出高達一百廿九項附帶決議，昨歷時約三小時審查，而針對「動物用藥殘留標準」案，院會通過民進黨團所提附帶決議，鑑於我國邊境查驗輸入肉品及相關產品的邊境檢驗率僅四％左右，為落實邊境管理與食安把關，因此要求衛福部就輸入豬肉及相關產品的邊境檢驗率，三年內不得低於十％。

立法院院會24日處理學校衛生法部分條文修正草案、食品安全衛生管理法部分條文修正草案和9項攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的行政命令與附帶決議。晚間近6時9項行政命令全數通過，朝野立委隨後針對附帶決議繼續進行表決。（記者廖振輝攝）

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