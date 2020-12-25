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    蘇揆：嚴格把關萊豬進口

    行政院長蘇貞昌表示，政府會從海關到餐桌嚴格把關，明白標示，一定保障國民的健康。（記者方賓照攝）

    行政院長蘇貞昌表示，政府會從海關到餐桌嚴格把關，明白標示，一定保障國民的健康。（記者方賓照攝）

    2020/12/25 05:30

    〔記者李欣芳、楊雅民、蘇永耀／台北報導〕立法院昨表決通過行政部門所提開放萊豬九項行政命令的修正，明年元旦確定開放含萊克多巴胺美豬進口。行政院長蘇貞昌表示，政府會從海關到餐桌嚴格把關，明白標示，一定保障國民的健康。

    蔡英文總統則透過臉書發文表示，開放美豬、美牛的進口，是向國際社會邁出台灣願意、也有能力解決困難貿易問題的關鍵一步，也將會是未來台灣國際經貿走向世界的關鍵決定。

    行政院秘書長李孟諺昨也宣布，未來每個上班日都會在衛福部、農委會網頁公布資訊看板，說明當天國產豬屠宰量、各國進口豬數量及查驗結果。據了解，未來資訊看板公布的進口豬肉量也包含萊豬。

    李孟諺表示，包括衛福部與海關，在人力、設備與相關實驗室已做好準備，明年起每批都會檢查、採樣、送驗。他說，國產豬占台灣消費量的九成，進口豬只占一成，其中美豬只占一％左右，希望透過資訊公開，讓民眾感受到政府嚴格把關食安的決心和執行力。

    李孟諺說，以後會公布資訊看板，看板的內容為每天國產豬、進口豬等的數量，進口豬也會依照國別標示數量及查驗結果，原則上會在每個上班日公布在衛福部和農委會網頁上，也會透過新聞稿讓民眾知道，詳細的細節、格式會在適當時機公布。

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