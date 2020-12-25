學校衛生法 食安法 均遭否決

立院處理學校衛生法及食安法內容重點

2020/12/25 05:30

〔記者黃欣柏、陳昀／台北報導〕為因應萊豬進口，立法院院會昨討論在野黨團提出「學校衛生法」及「食品安全衛生管理法」的修法提案，包括明定各級學校一律採用國產肉品、食品標示萊劑等，民進黨團則認為，政府已有相對應的行政措施及規範，且部分修法有違國際經貿公平性，表決時以席次優勢全數否決相關提案。

院會另三讀通過由民進黨團及民眾黨團共同提出的「學校衛生法第十三條修正案」，授權學校在發現教職員工有造成校內感染之虞時，得禁止其到校，各級主管機關亦得命其停課，並應協助學校備置適當防疫物資。

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針對萊豬進口事宜，國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨團提案在「學校衛生法」中明定各級學校應一律使用國產農產品、相關肉類及再製品禁止使用瘦肉精等乙型受體素、高中以下學校禁止販售高鹽、高油、高脂食物及含糖飲料等，希望避免萊豬製品及不健康食品進入校園，但修法被民進黨團以優勢席次否決。

民進黨團認為，教育部已完成全國三三六八所中、小學的團膳採購換約，以契約方式要求業者一律使用國產在地肉品，「吃到萊豬的機率是零」，不必再修法禁止。此外，現行「學校衛生法」已規定學校必須依據主管機關訂定的營養基準與國人膳食營養素參考攝取量來提供餐食，也足以防止學生吃進不健康的食品。

「食安法」部分，在野黨也提出食品及食品添加物應在外包裝標示萊劑、新增萊劑貨號，並羅列不得檢出萊劑的場所，希望讓民眾更能分辨萊豬食品。不過，民進黨團指出，「食安法」管控的添加物及動物用藥共有約一萬六千個品項，單一項目入法不但掛一漏萬，也不符國際經貿原則。

民進黨立委黃國書發言說，萊豬比率只占美豬的廿二％，國內食用美豬比率約一％，加上多數進口商已表態不進口萊豬，國人食安幾乎不可能受到影響 。

國民黨立委鄭麗文則痛批民進黨立委放棄把關、背離民意；時代力量黨團總召邱顯智表示，負責任的政府應該為人民健康把關；民眾黨團總召賴香伶表示，盼未來人民用選票表達憤怒。

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