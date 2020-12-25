國民黨 力拚明年828反萊豬公投

立法院院會24日處理學校衛生法部分條文修正草案、食品安全衛生管理法部分條文修正草案和9項攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的行政命令與附帶決議。歷經一整天表決大戰，國民黨立委眼看無法阻擋修法與行政命令通過，黨主席江啟臣率全體藍委在議場中，深深一鞠躬向支持者與民眾道歉。（記者廖振輝攝）

2020/12/25 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會昨天審竣攸關進口萊豬、三十月齡以上美牛的九項行政命令與相關法案，國民黨主席江啟臣會後召開記者會，率黨籍立委為了沒能擋下萊豬道歉，呼籲民眾響應國民黨發起的反萊豬公投連署，力拚八月二十八日撤回萊豬，目標募集五十萬份連署書。

目標50萬份連署書

江啟臣指出，包括國民黨在內的所有在野黨都全力監督執政黨，力抗有健康疑慮的萊豬，卻仍未能廢止行政命令，「做為在野黨，沒能擋得住，國民黨感到非常抱歉。」他並帶領黨籍立委一鞠躬。

請繼續往下閱讀...

江啟臣表示，投票結果民進黨再次展現多數暴力，把民意當作塑膠，也證明代議制度的失靈，既然國會失能，只能訴諸直接民主，國民黨已發起反萊豬公投，未來只有近二個月時間展開二階段連署，呼籲所有民眾勇敢響應，力拚八月二十八日順利公投，撤回相關行政命令。

江強調，公投前這段期間民眾仍有食安疑慮，做為負責任的在野黨，會請執政縣市政府首長及所有黨籍民代做好地方把關，公投才是最後關鍵，呼籲全民用自己的選票決定要吃什麼豬肉。

「民間反瘦肉精毒豬聯盟」則預告，今晚要發起「哀悼民主、靜默夜行」，邀請民眾從自由廣場集合出發，繞行立法院後到凱道默哀，三十一日會在信義路跨年夜宿，並在元旦升旗時向獨裁的總統府表達抗議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法