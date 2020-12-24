立院表決萊豬行政命令3綠委棄權 進口豬肉可含萊劑通過

立法院會下午表決攸關萊豬進口的9項行政命令，針對衛福部函送修正「動物用藥殘留標準」，訂定豬肉及內臟的萊克多巴胺殘留容許量，以及開放30月齡以上美牛，在野黨團均提案不予備查、廢止行政命令，民進黨立委江永昌、劉建國、林淑芬均在表決時棄權，但民進黨團仍在人數優勢下以6票之勝通過行政命令。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 16:44

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會下午表決攸關萊豬進口的9項行政命令，針對衛福部函送修正「動物用藥殘留標準」，訂定豬肉及內臟的萊克多巴胺殘留容許量，以及開放30月齡以上美牛，在野黨團均提案不予備查、廢止行政命令，民進黨立委江永昌、劉建國、林淑芬均在表決時棄權，但民進黨團仍在人數優勢下以6票之勝通過行政命令。

對於衛福部函送修正「動物用藥殘留標準」行政命令，增訂豬萊克多巴胺之殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝及腎0.04ppm、其他可供食用部位為0.01ppm。

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立法院時代力量黨團、民眾黨團、國民黨團都提案要求此案不予備查，提報立法院會表決後通知衛福部廢止行政命令。

執政的民進黨團則提案擬請院會准予備查，雖然民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬都選擇棄權，加上在野黨團集體反對，但民進黨團仍在人數優勢下，以59比45票通過提案，該行政命令准予備查。

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