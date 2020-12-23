社宅預算將闖關 北市議會要求柯Ｐ專案報告

北市府都發局長黃景茂（左三）與議員討論社宅預算。（記者郭安家攝）

2020/12/23 20:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲將社會住宅與自償率計算，惹出明倫社宅高租金爭議，引發台北市議員不滿要求降租，社宅預算來源住宅基金預算也2度被卡，不過，議會工務委員會今下午決議通過預算，將送至議會大會三讀，並附帶決議，要求明倫等4社宅恢復原本較低租金算法。另一方面，議會也政黨協商決定，1月7日要求柯專案報告社宅等案。

對於社宅租金是否降？都發局長黃景茂仍重述，都發局堅持基於信賴保護原則，有些民眾未申請社宅，但如果降租了反而對民眾不利，因本來租金較高，會被質疑現在這麼低，當初就來申請了；而議員附帶決議，則要求4社宅租金別以單一建案算自償率，而是整體社宅的自償率，會跟柯文哲報告，但黃並未允諾是否調降租金。

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北市議員李建昌說，委員會要求調降租金的附帶決議儘管無強制力，但這是一個政治問題，若附帶決議大會通過，北市府還是無感，大家要算帳的機會還很多，若市長要硬著跟議會對幹，事情就很大！

議員游淑慧也提到，對社宅承租人來說，北市府若調回原本都發局規劃的租金，以木柵社宅51坪三房型為例，民眾光是一年就可以省下9萬3600元，雖然委員會已附帶決議，但若柯文哲拒不接受，的確是行政權的傲慢。

議員王閔生一度建議，社宅租金外界還有很多意見，尤其4處租金計算不同以往，導致租金過高社會議論，建議不應只附帶決議，建議下但書，若市府無調回租金標準，不可動支新增工程預算，等同歲入綁歲出。但委員會仍決議僅附帶決議，王則要求保留大會發言權。

不過，北市議會也決議通過，柯文哲明年1月7日上午將針對社宅租金訂定標準、萊豬因應等議題，赴議會專案報告。

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