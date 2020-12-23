時力人頭黨員案 黃捷、林穎孟遭「移送檢調調查」

時代力量先前爆發大量人頭黨員申請入黨，時代力量決策會昨天決議將相關卷證資料送交檢調機關調查，據指包含已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟都牽涉其中、在移送檢調調查範圍內。（資料照）

2020/12/23 08:35

首次上稿：08:35

更新時間：09:45

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量先前爆發大量人頭黨員申請入黨，媒體消息指出，時代力量決策會昨天決議將相關卷證資料送交檢調機關調查，據指包含已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟都牽涉其中、在移送檢調調查範圍內。不過針對這項消息，時力則澄清只是為了釐清廖郁賢、郭稟翰之責任，強調黃、林並非被申訴人。

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時代力量6月爆發大量人頭黨員申請入黨，時力雲林縣議員廖郁賢、前時力宜蘭黨部主委郭稟翰涉及其中，時力紀律委員會為此於上月裁決廖郁賢、郭稟翰各停權1年6個月與6個月，在裁決書更揭露，已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟皆曾將有問題的入黨申請書以直接或間接方式送至雲林、宜蘭黨部申請入黨。

《聯合報》報導，時代力量決策會昨天進行討論，共有7位人員出席，成員包含宋國鼎、王婉諭、彭盛韶與邱顯智等人。報導指為釐清廖郁賢及郭禀翰2人法律責任，最終決議將全案相關卷證資料送交檢調機關調查。至於先前退黨的黃捷、林穎孟也牽涉其中，同樣在移送檢調調查範圍內。

針對這項消息，時力決策委員會澄清，此事為「誤植與捕風捉影」，並指將案卷資料送交檢調是為了釐清被申訴人廖郁賢、郭稟翰之責任，並非黃、林。

黃捷今天則強調，她早已退黨許久，對於他黨黨務的行使，她保持尊重，目前就是以做好議員份內工作為優先。上月24日黃捷也曾表示「覺得對當初我找來入黨的熱心親友們，按照程序入黨而到現在還被認為是人頭，我覺得很不好意思。」

時代力量先前爆發大量人頭黨員申請入黨，時代力量決策會昨天決議將相關卷證資料送交檢調機關調查，據指包含已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟都牽涉其中、在移送檢調調查範圍內。（資料照）

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