布局2022！時代力量舉辦「地方政治論壇」系列活動

時代力量20日舉辦「深化民主：台灣地方政治論壇北部場」，黨主席陳椒華（見圖）出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

2020/12/20 18:53

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量黨中央今於台北市舉行首場「深化民主：台灣地方政治論壇」；時力黨主席陳椒華表示，近期將於北、中、南、東進行一系列的論壇，目的是希望深化地方議員所經營的議題，同時聽取大家的意見，看是否朝向2022年地方選舉，或平時如何服務選民等目標進行討論，讓時力了解該做什麼、可以做什麼。

今日進行的主題有三，包括：時力在基隆，突破重圍之後如何踏實經營？議題溝通數位化如何影響民主發展的觀察；從議會監督看地方民主化進程。

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陳椒華說，時力創黨至今，在各地有優秀的議員，透過這一系列的民主論壇，盼能漸漸深化各議員所經營的議題，也讓地方民間團體能夠更認識時力，進一步與時力合作；我們在北、中、南、東舉行的四場座談，將邀請地方團體一起討論，針對地方議題進一步有機會合作，協助解決他們所面臨到的困難。

陳椒華指出，北部的區域發展，包含北宜直鐵可能會通過水源區，會影響水源區的保護，造成水庫淤積，這也是未來我們會密切關心的議題，另，針對雙溪水庫的缺水問題，其環評或開發等，也可能要再討論其必要性。

時力北市黨部主委陳志明說，長期觀察發現，地方議題容易在選舉中因為破碎的關係，很難獲得全國性的關注，我們希望透過這樣的論壇聚焦地方議題，並結合地方智慧及實質的行動力來彙整，希望藉由論壇凝聚大家的想法，最重要的是，我們能夠在選舉中翻轉這些議題，把議題真正朝向好的方向推進。

時力秘書長白卿芬指出，26日將於台中進行第二場論壇，主題是「如何加強政策監督」，明年1月9日在高雄，針對「民意如何落實成為實質的政治影響力」，著重在與當地里長的互動，1月16日在花蓮，聚焦在「永續發展的指標」，這是時力一直很追求的；論壇除邀請當地議員、NGO團體，也開放民眾報名。

時代力量20日舉辦「深化民主：台灣地方政治論壇北部場」，黨主席陳椒華出席致詞並與在場來賓合影留念。（記者叢昌瑾攝）

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