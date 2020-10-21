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    高雄輕軌3週後復工 黃紹庭批「菊規邁隨」、反對不合時宜路線

    高雄市長陳其邁宣布，輕軌二階跑完41個優化路口的動態模擬後，3週後將依程序復工。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁宣布，輕軌二階跑完41個優化路口的動態模擬後，3週後將依程序復工。（記者葛祐豪翻攝）

    2020/10/21 15:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁宣布，輕軌二階在跑完41個優化路口的動態模擬後，3週後將依程序復工。對此，國民黨市議員黃紹庭今在議會質詢時，強調他支持大眾運輸系統，反對不合時宜、錯誤設計的路線與系統。並批陳其邁「菊規邁隨」，漠視民意、蠻橫硬幹。

    針對輕軌二階復工問題，陳其邁強調上任後，就努力解決問題 ，就是要復工，現在41個優化路口在跑動態模擬，大概3週動態模擬出來後，就依程序復工。

    國民黨議員黃紹庭今天在議會交通部門質詢時，指輕軌二階是民國90年代作出「可行性評估」報告，至今已經將近20年了。其中，C20到C31站的爭議路段，經過這20年時空背景變遷，早已人事全非，美術館路沿線現在已經大樓林立、人口遽增，成為高度開發的區域；而大順路段更是高雄市區一條重要的內環幹道。

    黃紹庭說，根據民間報告，目前大順路在上下班時間的「路段服務水準」，已呈現出E級狀態，也就是擁擠與緩慢程度，已達到用路人「不可接受」的情形。

    而一旦進入「輕軌興建期」，路段服務水準更將降到惡劣的F級，並會連帶影響附近的大昌路、同盟路及明誠路等重要幹道。

    黃紹庭強調，高市府居然沒有針對輕軌完工後，對沿線交通衝擊進行深入的評估及改善報告，「大內宣」美化這條輕軌功能，期待邁邁市長不要「政治凌駕專業」，也不要被花媽綁架，一味地「菊規邁隨」蠻橫硬幹，不理會基層民意。

    對此，高市府表示，副市長林欽榮已提出輕軌路線北移至美術館園區的9項配套措施，且首批動態模擬作業成果是正面的，在配合大路口轉向管制、號誌時制調控配合下是正向的，「顯示輕軌上路後，道路服務水準並未變差」。民眾擔心的交通擁擠問題，也必須搭配輕軌沿線整體路口號誌管理、路口轉向管制。

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